1. FC Monheim gibt Fans Hinweise zum Test gegen Fortuna

Am Mittwochabend startete der 1. FC Monheim mit seinem Trainingsauftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga, am Freitag folgt schon das Highlight: Die Profis von Fortuna Düsseldorf sind ab 19 Uhr zum ersten Testspiel zu Gast im Merkur Spielbanken Rheinstadion.
Für die Partie gegen den Drittligisten hat der FCM einige Zuschauer-Hinweise parat: Das Stadion öffnet am Spieltag um 17 Uhr, an der Tageskasse gibt es noch Stehplatzkarten – Tribünenkarten sind nicht mehr verfügbar. Der angrenzende Parkplatz am Rheinstadion kann am Spieltag nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. „Wir empfehlen daher die Anreise per ÖPNV oder dem Fahrrad“, teilt der FCM mit, alternativ könnten der Parkplatz „Schützenplatz“ (Am Werth) sowie das Parkhaus „K714“ (Rheinparkallee 2) genutzt werden.
Die Anhänger der Gäste von F95 werden gebeten, das Stadion über den Rheindamm anzusteuern und den separaten Gäste-Eingang zu nutzen um eine Entzerrung zu schaffen und zu lange Wartezeiten hoffentlich zu vermeiden. Die freie Bewegung im Stadion bleibe aber natürlich bestehen. Für die Zuschauer des FCM erfolgt der Zugang zum Stadion durch den Haupteingang an der Kapellenstraße. Im Stadion kann ausschließlich Barzahlung vorgenommen werden, kleine Taschen (bis zur Größe A4) sind erlaubt – das Mitführen von Hunden, Glasflaschen sowie Pyrotechnik ist es dagegen nicht.
Die Partie gegen Fortuna könnte auch für einen weiteren Zugang das erste Spiel für Monheim werden: für Tom Gray. Der 25-Jährige sei „eine spannende Offensivkraft“, schreibt der FCM über Gray, der vom Landesligisten Union Nettetal kommt, nachdem er zuvor bis zum Winter für den TSV Solingen aufgelaufen war. In dessen Aufstiegssaison erzielte Gray zwölf Tore und lieferte 14 Assists. In der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit sammelte er für den TSV und Nettetal in 32 Spielen insgesamt 25 Scorerpunkte (zehn Tore/15 Assists).
„Tom überzeugt vor allem über seine Fähigkeit, Räume zu erkennen und diese gewinnbringend für sich zu nutzen. Darüber hinaus ist er technisch beschlagen, präsent im Ball und agiert mit geringer Fehlerquote. Sein guter Abschluss mit dem linken Fuß sorgt für Torgefahr. Dazu ist er flexibel im gesamten Offensivbereich einsetzbar“, lobt der FCM und ergänzt: „In jedem der Gespräche mit dem Wahl-Düsseldorfer, der als Wirtschaftsprüfer tätig ist, wurde deutlich, wie sehr er für die neue Aufgabe brennt, sich entwickeln und die Möglichkeit für sich nutzen möchte. Wir freuen uns darüber, dass der Junge die nächsten Schritte beim FCM gehen möchte und wir ihn dabei begleiten dürfen.“