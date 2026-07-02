1. FC Monheim gibt Fans Hinweise zum Test gegen Fortuna Am Freitagabend sind die Düsseldorfer Profis zu Gast in Monheim, für die Fans beider Teams gibt es ein paar Dinge zu beachten. Neu beim Oberligisten ist ein Offensivspieler, den sein neuer Klub „spannend“ findet. von Georg Amend · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

In Monheim soll es Fortuna zum Anfassen geben. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Am Mittwochabend startete der 1. FC Monheim mit seinem Trainingsauftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga, am Freitag folgt schon das Highlight: Die Profis von Fortuna Düsseldorf sind ab 19 Uhr zum ersten Testspiel zu Gast im Merkur Spielbanken Rheinstadion.

Für die Partie gegen den Drittligisten hat der FCM einige Zuschauer-Hinweise parat: Das Stadion öffnet am Spieltag um 17 Uhr, an der Tageskasse gibt es noch Stehplatzkarten – Tribünenkarten sind nicht mehr verfügbar. Der angrenzende Parkplatz am Rheinstadion kann am Spieltag nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. „Wir empfehlen daher die Anreise per ÖPNV oder dem Fahrrad“, teilt der FCM mit, alternativ könnten der Parkplatz „Schützenplatz“ (Am Werth) sowie das Parkhaus „K714“ (Rheinparkallee 2) genutzt werden. Separater Gäste-Eingang, keine Hunde erlaubt Die Anhänger der Gäste von F95 werden gebeten, das Stadion über den Rheindamm anzusteuern und den separaten Gäste-Eingang zu nutzen um eine Entzerrung zu schaffen und zu lange Wartezeiten hoffentlich zu vermeiden. Die freie Bewegung im Stadion bleibe aber natürlich bestehen. Für die Zuschauer des FCM erfolgt der Zugang zum Stadion durch den Haupteingang an der Kapellenstraße. Im Stadion kann ausschließlich Barzahlung vorgenommen werden, kleine Taschen (bis zur Größe A4) sind erlaubt – das Mitführen von Hunden, Glasflaschen sowie Pyrotechnik ist es dagegen nicht.