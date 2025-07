1. FC Monheim gewinnt seinen Rhein-Cup

In der regulären Spielzeit von jeweils nur 45 Minuten fielen beim apt Rhein Cup des 1. FC Monheim (FCM) fast gar keine Tore, dafür dann in den jeweiligen Duellen vom Elfmeterpunkt umso mehr. Der Oberligist hatte sich im ersten Halbfinale vom Rheinlandligisten Ahrweiler BC mit 0:0 getrennt, ebenso erging es den Regionalligisten Fortuna Düsseldorf U23 und SSVg Velbert im zweiten Semifinale. Nur im Spiel um Platz drei fiel ein Treffer aus dem Spiel heraus, Ahrweiler gewann 1:0 gegen die Landeshauptstädter. „Die Defensivreihen haben bei dem Turnier überzeugt“, sagte Dennis Ruess.

Der FCM-Chefcoach nannte das Format des Vorbereitungsturniers „speziell“, denn: „Bei nur einmal 45 Minuten kann es schnell wild werden, jede Mannschaft gibt von Anfang an Vollgas und geht gefühlt all in. Normalerweise weiß man nach 20, 25 Minuten, wie das Spiel läuft, dann ist Pause und man macht einen Plan für die zweite Halbzeit. Das gibt es hier nicht.“

"Sehr einverstanden"

Auch wenn sein Team zweimal das Elfmeterschießen für den Sieg benötigte, fand Ruess, dass die Siege „hochverdient“ waren: „Gegen Ahrweiler lassen wir nur eine Sache zu, haben aber selber zwei gute Gelegenheiten durch Zissis.“ Der Zugang von Liga-Konkurrent Ratingen 04/19, Alexandris mit Nachnamen, verpasste erst eine Hereingabe von David Galonske um eine Zehenspitze, dann klärte der gegnerische Torwart seinen Abschluss zur Ecke. „Mit der Leistung waren wir sehr einverstanden, wir haben uns nur nicht belohnt“, sagte Ruess.

Im Elfmeterschießen war Torwart Luca Fenzl, ebenfalls aus Ratingen nach Monheim gewechselt, am ersten Versuch von Ahrweiler am Ball, er trudelte aber noch über die Linie. Den zweiten Elfmeter hielt der 22-Jährige, und da seine Schützen sich schadlos hielten und der Gegner noch einen Ball über das Tor setzte, gewann der FCM 4:1. „Unsere Jungs waren alle komplett mutig“, lobte Ruess. „Jeder wollte einen Elfmeter schießen, keiner hat sich weggeduckt. Und dann haben auch noch alle souverän geschossen. Das war super.“

Ebenfalls gefallen hatte dem Coach: „Wir spielen schon gut automatisiert von hinten raus.“ Ansätze für Kritik: „Gegen Ahrweiler hätte ich mir am Ende gewünscht, dass wir klarer spielen. Da merkt man dann, dass wir noch nicht so lange zusammen und sehr jung unterwegs sind – was wir aber auch wollen. Das ist ein Lernprozess.“

Guter Einstieg in die Vorbereitung

Vor dem Finale gegen Velbert hatte der FCM 90 Minuten Pause. „Klar haben wir durchgewechselt, aber es war schon die Frage, wie man die Trägheit nach der Pause raus bekommt. Aber auch das hat gut geklappt, die Jungs waren von Beginn an griffig, das Spiel war noch besser als das erste“, fand Ruess. Nach 45 Minuten stand aber wieder ein 0:0, nun stand Leon Feher zwischen den Pfosten und parierte zwei Elfmeter. Wieder hielten sich die Monheimer schadlos und gewannen so 4:2.

„Luca Kiefer war der einzige, der in beiden Spielen Elfmeter geschossen hat, und das so was von souverän. Aber auch wie Gianluca Cserep als letzter Schütze gegen Velbert den Ball oben reingemacht hat, war stark. Auch wenn es zwei Siege nach Elfmeterschießen waren – es freut einen, wenn man so etwas mitnehmen kann am Anfang der Vorbereitung. Schaden wird uns das nicht, dass wir gegen einen Regionalligisten und einen Rheinlandligisten, der aufsteigen will und ja im kleinen Finale auch Düsseldorf geschlagen hat, gewonnen haben“, fasste Ruess zusammen.

Nach dem Highlight vor rund einer Woche, dem Duell gegen die Zweitliga-Profis der Fortuna (0:6), und nun dem Sieg beim eigenen Rhein Cup sieht der FCM-Coach einen „guten Einstieg in die Vorbereitung. Man soll den Tag auch nicht vor dem Abend loben, aber es scheint umsetzbar zu sein, was wir uns wünschen. Arbeiten müssen wir noch an der Entscheidungsfindung und der Genauigkeit im letzten Drittel, aber die Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten, war schon gut. Entscheidend ist, dass wir die auch in Pflichtspielen haben und nicht nur bei solchen Events.“

Die Monheimer stehen nun vor einer intensiven Woche: Montag und Dienstag Training, Mittwochabend Testspiel daheim gegen Rhenania Hochdahl, dann Freitag bis Sonntag Trainingslager im Westerwald mit einer Partie gegen den SC Union Berod-Wahlrod.