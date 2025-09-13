1. FC Monheim erwartet Jüchen und damit viele alte Bekannte

Am Sonntag wartet auf den 1. FC Monheim ein ganz besonderer Gegner. Der Oberliga-Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler kommt mit einigen ehemaligen Monheimern. Der Gegner legte bisher einen Saisonstart hin, der sich sehen lassen kann: Als bisher einziger ungeschlagener Oberligist steht er aktuell mit sechs Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Zuletzt spielte man in der Liga 0:0 gegen Mitaufsteiger DJK Adler Union Frintrop und gewann mit 3:1 im Niederrheinpokal gegen den TSV Solingen.

FCM-Trainer Dennis Ruess ist aber auf den VfL vorbereitet. „Das ist eine extrem erfahrene Mannschaft, vermutlich eine der erfahrensten in der Oberliga. Deswegen sicherlich auch kein normaler Aufsteiger“, sagt er. Viele Jüchener bringen bereits langjährige Oberliga- oder Regionalliga-Erfahrung mit. „Sie halten auch Druck stand und verteidigen sehr gut. Sie haben bis jetzt ein Gegentor bekommen, das ist schon wenig. Das bedeutet, wir dürfen mit dem, was sich uns bietet, nicht fahrlässig umgehen.“ Mit dem VfL steht den Monheimern am Wochenende die beste Defensive der Liga gegenüber. Drei der vier Spiele endeten torlos, den einzigen Sieg gab es mit 3:1 daheim gegen den VfB Homberg.

Besonders ist die Begegnung am Sonntag nun aber auch, weil insgesamt fünf ehemalige Monheimer im Kader der Jüchener stehen. Benjamin Schütz und Tim Kosmala-Mones spielten beide sechs Jahre lang für den FCM. Auch Torwart-Zugang Björn Nowicki und Merveil Tekadiomona, die in dieser Saison bisher fester Bestandteil in der Startelf von Jüchens Trainer Daniel Klinger sind, waren lange im Monheimer Trikot. Mit Tobias Lippold wechselte im Sommer zudem eine wichtige Säule nach Jüchen. „Tobi Lippold ist mein Kapitän gewesen, wir waren da im engen Austausch, er hat sieben Jahre bei mir gespielt“, erinnert Ruess. Insgesamt 51 Tore und 40 Assists erzielte Lippold in den 173 Spielen, die er für Monheim absolvierte.

Der FCM trifft also auf viele alte Bekannte, der Trainer sieht darin kein Problem. „Die kennen schon Herangehensweisen von uns, aber es ist jetzt eine komplett neue Mannschaft. Man muss sich immer wieder neu erfinden. Sie werden sicherlich das eine oder andere von uns wissen und mitgenommen haben, aber vielleicht haben wir auch das eine oder andere in petto“, erklärt er. Große Überraschungen wird es laut Ruess aber nicht geben, schließlich kenne man auch die Stärken und Schwächen der ehemaligen Spieler.

Pokalpleite soll abgehakt werden

Unter der Woche verlor Monheim seine Partie im Niederrheinpokal gegen den 1. FC Kleve 1:3. Trotzdem blickt Ruess positiv auf das anstehende Ligaspiel. „Wir machen uns nicht verrückt mit der Niederlage gegen Kleve. Wir wissen, wie es zustande gekommen ist und wo die Niederlage herrührt“, sagt der FCM-Trainer. Denn auf die eigene Leistung zu schauen, ist für die Monheimer das Wichtigste. „Wir wissen aber auch, wie gut wir sein können. Das haben wir gegen Kleve nicht gezeigt. Wir wissen, wie intensiv und mit wie viel Aktivität wir Fußball spielen können und dass wir gut gegen den Ball arbeiten und gute Lösungen im Ball kreieren können.“

Das wollen die Monheimer am Sonntag vor Heimpublikum auch wieder zeigen und die nächsten drei Punkte in der Liga sammeln. Was es dafür braucht, ist für Ruess auch klar: „Wir wollen aktiv am Spiel teilnehmen und das, was wir im Stande sind zu leisten, auf die Platte bringen. Ich weiß, wie gut unsere Mannschaft sein kann, und idealerweise wollen wir das auch auf den Platz bringen.“ Das wird es auch benötigen, wenn man die beste Defensive der Liga überwinden möchte.