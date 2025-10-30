Monheim geht mit breiter Brust in das Spiel gegen Homberg. – Foto: Ralph Görtz

1. FC Monheim erwartet eine Blaupause gegen Homberg Im Heimspiel gegen ETB Schwarz-Weiß Essen hatte der 1. FC Monheim nur einen Trostpunkt in der Fußball-Oberliga ergattert. Nun will er es beim VfB Homberg „besser zu Ende bringen", betont Trainer Dennis Ruess.

Bei Regen, Wind und Kälte lieferte der 1. FC Monheim am vergangenen Spieltag gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen eine gute Leistung ab und punktete wieder zu Hause, auch wenn die Partie torlos blieb. Mit dem Ergebnis war man aus Monheimer Sicht schlussendlich nicht zufrieden, dennoch hielt die Partie viele positive Eindrücke bereit. Das sah auch Trainer Dennis Ruess so: „In Summe haben wir eine ordentliche Leistung und über weite Strecken einen dominanten Auftritt hingelegt, mit dem Makel vielleicht, dass wir uns nicht vollends belohnt haben.“

Von Beginn an gegen Homberg dagegenhalten Den kommenden Gegner VfB Homberg aus Duisburg kennt der FCM sehr gut: „Das ist eine Mannschaft, die immer im oberen Drittel unterwegs ist und sich das auch auf die Fahne geschrieben hat. Sie bleibt 90 Minuten auf dem Gas – eine sehr spielstarke Mannschaft mit viel Geschwindigkeit, mit viel Drang in Richtung Tiefe“, weiß Ruess. Die Duisburger, die aktuell auf Tabellenplatz vier stehen, konnten auch durch ihre Heimstärke überzeugen. So gewann der VfB vier seiner fünf Partien der laufenden Saison im PCC-Stadion und erzielte insgesamt 15 Tore vor heimischem Publikum.

Im vergangenen Jahr konnte der FCM die Duisburger zu Hause zwar mit 3:2 bezwingen, zu Gast beim VfB sah das jedoch anders aus. Ruess ist die 0:2-Niederlage als ein Spiel, das man nicht hätte verlieren müssen, im Kopf geblieben. Die frühe Unterzahl aufgrund einer Roten Karte gegen Mohamed El Mouhouti (41.) und zwei entscheidende Torwartfehler seitens des FCM führten schlussendlich aber zum ernüchternden Ergebnis. Er betont auch die Atmosphäre und die starke Heim-Unterstützung, die der VfB genießt, gerade weil das eine Mannschaft extrem beflügeln kann. Darum wollen es die Monheimer dieses Mal besser machen und dem Gegner gar nicht erst die Möglichkeit geben, in einen Lauf zu kommen. Ruess will, dass sein Team von Beginn an aktiv im Spiel bleibt und dagegenhält.