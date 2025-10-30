1. FC Monheim erwartet eine Blaupause gegen Homberg

Bei Regen, Wind und Kälte lieferte der 1. FC Monheim am vergangenen Spieltag gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen eine gute Leistung ab und punktete wieder zu Hause, auch wenn die Partie torlos blieb. Mit dem Ergebnis war man aus Monheimer Sicht schlussendlich nicht zufrieden, dennoch hielt die Partie viele positive Eindrücke bereit. Das sah auch Trainer Dennis Ruess so: „In Summe haben wir eine ordentliche Leistung und über weite Strecken einen dominanten Auftritt hingelegt, mit dem Makel vielleicht, dass wir uns nicht vollends belohnt haben.“
Den kommenden Gegner VfB Homberg aus Duisburg kennt der FCM sehr gut: „Das ist eine Mannschaft, die immer im oberen Drittel unterwegs ist und sich das auch auf die Fahne geschrieben hat. Sie bleibt 90 Minuten auf dem Gas – eine sehr spielstarke Mannschaft mit viel Geschwindigkeit, mit viel Drang in Richtung Tiefe“, weiß Ruess. Die Duisburger, die aktuell auf Tabellenplatz vier stehen, konnten auch durch ihre Heimstärke überzeugen. So gewann der VfB vier seiner fünf Partien der laufenden Saison im PCC-Stadion und erzielte insgesamt 15 Tore vor heimischem Publikum.
Im vergangenen Jahr konnte der FCM die Duisburger zu Hause zwar mit 3:2 bezwingen, zu Gast beim VfB sah das jedoch anders aus. Ruess ist die 0:2-Niederlage als ein Spiel, das man nicht hätte verlieren müssen, im Kopf geblieben. Die frühe Unterzahl aufgrund einer Roten Karte gegen Mohamed El Mouhouti (41.) und zwei entscheidende Torwartfehler seitens des FCM führten schlussendlich aber zum ernüchternden Ergebnis.
Er betont auch die Atmosphäre und die starke Heim-Unterstützung, die der VfB genießt, gerade weil das eine Mannschaft extrem beflügeln kann. Darum wollen es die Monheimer dieses Mal besser machen und dem Gegner gar nicht erst die Möglichkeit geben, in einen Lauf zu kommen. Ruess will, dass sein Team von Beginn an aktiv im Spiel bleibt und dagegenhält.
Dass sie das können, haben die Monheimer bereits gegen ETB gezeigt. „Das Spiel am Sonntag wird eine Blaupause vom Spiel am Samstag. Es werden die gleichen Tugenden gefragt sein“, sagt auch der FCM-Trainer. Er sieht die beiden Gegner ähnlich in ihrer Spielweise sowie die Gegebenheiten des Platzes und des Wetters als vergleichbar zum letzten Spiel an. „Wir haben am Samstag gesehen, wie wir mit einer guten Leistung gegen so einen Gegner aussehen können. Das wollen wir idealerweise spiegeln“, sagt Ruess.
Auch wenn die Entscheidungsfindung in Abschlusssituationen weiterhin ein Manko bleibt, ließen sich viele Qualitäten, die der FCM zu Beginn der Saison zeigte, gegen Essen wiedererkennen. So fanden die Monheimer am Samstag schneller die richtigen Höhen, waren dynamischer im eigenen Ballbesitz und konnten viele Zweikämpfe in entscheidenden Situationen gewinnen. Sie zeigten zudem den Willen, auf zweite Bälle zu gehen und früh den Fuß ins Spiel zu bekommen, was laut Ruess am Sonntag auch entscheidend werden könnte.
Die drei Punkte wären für den FCM in der aktuellen Phase sehr wichtig, gerade mit Blick auf die noch kommenden Gegner: „Wir haben uns darauf eingeschworen, dass wir natürlich unsere neun Punkte in den sechs verbleibenden Spielen bis zum Winter noch holen wollen. Wir haben da noch was zu tun und auch ein paar knackige Aufgaben vor uns, aber wir bleiben dabei, dass es absolut im Bereich des Möglichen ist“, erklärt Ruess.