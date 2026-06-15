1. FC Monheim empfängt erneut Fortuna Düsseldorf

Monheim trifft in der Vorbereitung auf Fortuna Düsseldorf – Foto: Arno Wirths

Die Saison in der Oberliga hat für den 1. FC Monheim mit dem Klassenerhalt geendet – anders als für Fortuna Düsseldorf, das nun in der Dritten Liga starten muss, weswegen die U23 der Landeshauptstädter in die Oberliga absteigen musste und nun neuer Ligakonkurrent des FCM sein wird. Noch als Zweitligist hatten die Monheimer die Fortuna vor der abgelaufenen Saison zum Testspiel im Merkur-Spielbanken-Rheinstadion – die Düsseldorfer haben bekanntermaßen denselben Sponsor – empfangen, und nun kommt es zum Auftakt der Vorbereitung auf die neue Spielzeit zur Neuauflage: Am Freitag, 3. Juli um 19 Uhr ist der Drittligist zu Gast in Monheim. Informationen zum Ticketverkauf folgen, teilt der FCM mit.

Fünf Abgänge stehen fest

Der verkündete unlängst auch einige Abgänge: So verlässt Zissis Alexandris den Klub nach einer Saison, die für den Angreifer in Bezug auf seine Einsatzzeiten nicht vollends zufriedenstellend verlief. Dennoch war er „stets ein elementarer Baustein im Gefüge. Bei jedem Training hat er gepusht, bei den Spielen sich immer in den Dienst der Truppe gestellt und im richtigen Moment auch mal auf den Tisch gehauen. Selbstredend, dass er in nur einem Jahr positive Spuren hinterlassen hat und ein gern gesehener Gast bei uns bleiben wird. Wir wünschen ihm für die neue sportliche Aufgabe, vor allem aber auch als aufstrebender Jugendtrainer im NLZ, weiterhin eine Menge Erfolg“, so der FCM.

Der verliert zudem David Galonske, der im Januar 2025 aus Hessen nach Monheim gewechselt war. Der gebürtige Mainzer verlegt seinen Wohnsitz von Leverkusen nach Köln und wird demnach näher an seinem neuen Wohnstandort spielen wollen, sodass er in den Bezirk Mittelrhein wechseln wird.