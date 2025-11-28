Safikhanov bleibt in Monheim. – Foto: Spielerprofil

1. FC Monheim bindet nächsten Spieler an sich Der 1. FC Monheim schreitet mit der Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Nun hat Spieler Nummer sechs seinen Vertrag verlängert. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein FC Monheim SC St. Tönis Emin Safikhanov

So frühzeitig wie wohl kein anderer Oberligist treibt der 1. FC Monheim weiterhin seine Kaderplanung voran. In der vergangenen Woche verkündeten die Blau-Weißen zuerst die Vertragsverlängerungen des Kapitänsduos um Tim Klefisch und Talha Demir, dann folgten Abwehrchef Luca Kiefer, Mohamed El Mouhouti und Aleksandar Bojkovski. Nun hat der Klub die nächste Vertragsverlängerung bekannt gegeben.

Safikhanov bleibt Denn auch Emin Safikhanov bleibt zwei weitere Jahre bei den Monheimern. Die „Arbeitsbiene“, wie ihn der Klub in seiner Mitteilung in den Sozialen Netzwerken nennt, hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben. „Emin ist eine zuverlässige Konstante in unserem Team. In jedem Spiel geht er mit absolut vorbildlicher Einstellung zu Werke und sorgt stets für Stabilität in der Defensive“, schreibt der Klub weiter. Das Posting kommentierte Safikhanov mit einem blauen und einem weißen Herzen.

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 1. FC Monheim FC Monheim 15:30 live PUSH Der 25-jährige Ukrainer war im vergangenen Sommer vom DV Solingen ins Rheinstadion zurückgekehrt und hat sich sofort seinen Stammplatz wieder erarbeitet. In der laufenden Saison kommt er bisher auf 13 Einsätze in der Liga, wenngleich der Abwehrspieler, der links und im Zentrum der Viererkette auflaufen kann, bisher noch ohne Torbeteiligung geblieben ist. Schon in der Saison 2023/24 war der Linksfuß für die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess in 27 Spielen (fünf Vorlagen) auf dem Platz, hatte den Verein dann jedoch aus beruflichen Gründen für ein Jahr verlassen müssen. Die Verantwortlichen wissen demnach also genau, wen sie da an sich gebunden haben.