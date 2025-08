Monheims Anpassungen haben geholfen. – Foto: Patrik Otte

1. FC Monheim belohnt sich gegen Hennef wieder nicht komplett Im zweiten Testspiel in Folge spielen die Monheimer Oberliga-Fußballer trotz vieler Chancen nur unentschieden. Mit vielem ist Trainer Dennis Ruess einverstanden, aber eben nicht mit dem Ergebnis.

Zwei frühe Tore auf beiden Seiten, dann aber kein Volltreffer mehr: Der 1. FC Monheim hat im vorletzten Testspiel auf die neue Saison der Oberliga Niederrhein gegen den gleichklassigen FC Hennef 05 vom Mittelrhein 1:1 (1:1) gespielt. „Das war in Summe ein guter Auftritt von uns, die Jungs haben 75, 80 Prozent der Sachen, die wir besprochen hatten, gut umgesetzt“, fand FCM-Chefcoach Dennis Ruess, um aber auch eingedenk des 2:2 eine Woche zuvor beim TuS Ennepetal hinzufügen zu müssen: „Aber wir haben es wieder nicht geschafft, uns zu belohnen. Letzte Woche schon nicht und diesmal auch nicht.“

Gestern, 16:00 Uhr 1. FC Monheim FC Monheim FC Hennef 05 FC Hennef 05 1 1 Abpfiff Sein Team kam gut in die Begegnung, schon nach fünf Minuten gab es eine vielversprechende Aktion, als Talha Demir 20 Meter vor dem Tor freigespielt wurde, die Gelegenheit aber verpuffte. „Da spielen wir es nicht gut aus, nicht mutig und entschlossen“, monierte Ruess und fand: „Wenn wir es dann mutig gespielt haben, waren wir nicht sauber genug.“ Ausnahme, die zehnte Minute: Im Pressing eroberten die Monheimer den Ball, Tim Galleski zog außen davon, Emin Safikhanov bekam den Ball und brach in den Strafraum ein: „Eigentlich will er dann zurück spielen, aber da war niemand. Also knallt er den Ball aufs kurze Eck – wenn man nicht weiß, wohin, ist ins Tor immer eine gute Idee“, lobte Ruess.

Die Freude über die Führung währte indes nicht lange, Oshomah Ichue stellte knapp zwei Minuten später auf 1:1. „Wir lassen in der ganzen ersten Halbzeit nichts Scharfes zu, außer in dieser Situation. Ich glaube, das können wir besser verteidigen. Aber so lassen wir den Stürmer im Strafraum drehen, und er lässt Leon Feher im Tor keine Chance“, beschrieb Ruess, der Hennef als „guten Gegner“ beschrieb, bei dem es normal sei, dass er auch einige Ballanteile habe. Was zudem auffällig war: Die Gäste spielten in einem neuen System, einem 3-5-2, das der FCM zwar vorbereitet hatte, sich dann aber in der Praxis doch „zu statisch im Ball“ zeigte, wie sein Trainer bemängelte. Anpassungen haben geholfen