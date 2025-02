1. FC Monheim: Befreiungsschlag dank Bojkovski

FCM-Trainer Dennis Ruess setzte in der Startelf in Hattingen wieder auf Talha Demir, der beim 2:4 in der Vorwoche gegen den FC Büderich noch drei Gegentore mitverschuldet hatte. Dieses Vertrauen sollte der Winter-Zugang aber rechtfertigen. Die Gäste waren in Hattingen anfangs um Kontrolle bemüht, aber in diesem „Sechs-Punkte-Spiel“ noch emotional kühl. Niederwenigern hatte die erste Tor-Annäherung, als Noah Salau einen etwas zu hohen Rückpass auf Noel Brieden spielte und der FCM-Keeper so gegen Moreno Mandel in Nöte kam – der Pressschlag ging aber gut aus (12. Minute).