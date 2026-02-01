1. FC Mönchengladbach verliert deutlich bei Krause-Debüt

Einen erfolgreichen Beginn der zweiten Saisonhälfte verbuchte hingegen der 1. FC Viersen beim 3:2-Auswärtserfolg gegen Fortuna Dilkrath. Der Siegtreffer für die in der Winterpause enorm verstärkten Mannschaft fiel in der ersten Minute der Nachspielzeit. In der Tabelle verbessert sich Viersen vorbei an Türkiyemspor und den 1. FC Mönchengladbach auf Rang 15. Alle drei Teams weisen jedoch elf Punkte aus.

