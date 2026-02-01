1. FC Mönchengladbach verliert deutlich bei Krause-Debüt

Für Dennis Krause stand bereits am Samstag sein Einstand als neuer Trainer des 1. FC Mönchengladbach an. Punkte gab es allerdings keine. Seine Mannschaft verlor mit 0:4 bei den Sportfreunden Neuwerk. Krause sprach hinterher von einer verdienten Niederlage. „Wir sind gut ins Spiel gekommen mit zwei Halbchancen. Allerdings war Neuwerks erster Torchancen dann gleich drin. Durch einen individuellen Fehler endete es diese frühe Phase in einem Doppelschlag gegen uns“, sagt Krause und bezog sich damit auf den 0:2-Rückstand nach bereits 19 Minuten. Zunächst hatte Berkan Dursun Neuwerk in der zwölften Minute mit 1:0 in Führung gebracht, kurz darauf erhöhte Christian Schulz auf 2:0 für die Gäste.
Die Sportfreunde dominierten den ersten Durchgang, weitere Tore konnte der 1. FC jedoch verhindern. Jegliche Pläne für die zweite Halbzeit für die Westender zerschlugen sich dann mit dem 3:0 für Neuwerk in der 48. Minute – der zweiten Treffer von Dursun. Nur weitere zwei Minuten später entschied Lasse Buschmann die Partie mit seinem Tor zum 4:0. Weitere gute Torchancen ließ Neuwerk am Ende noch aus. „Wir haben gegen eine sehr souveräne und körperlich robuste Mannschaft verdient verloren. Neuwerk steht verdient oben in der Tabelle. Wir lassen und davon aber nicht unterkriegen und wissen, dass es am Ende andere Spiele sind, in denen wir zwingend punkten müssen“, so Krause weiter. Am kommenden Spieltag wird womöglich der Auftritt gegen Fortuna Dilkrath aussagekräftiger für sein Team.
Neuwerk wiederum bleibt durch den deutlichen Sieg als Zweiter dem Spitzenreiter OSV Meerbusch auf den Fersen. Einen Punkt beträgt der Abstand zwischen beiden Mannschaften. „Ich bin erst einmal erleichtert. Es ist immer die Frage, wie man aus der Winterpause herauskommt. Wir haben den Gegner komplett im Griff gehabt und haben den Matchplan gut umgesetzt“, sagte Karaca hinterher. Nur mit der Effizienz vor dem Tor zeigte er sich nicht ganz zufrieden – das Ergebnis hätte für ihn noch höher ausfallen lassen. Durch den Rückzug von Lürrip hat Neuwerk nun eine spielfreie Woche.
Einen Dämpfer erlebten die SpVg Odenkirchen. Zum Rückrundenauftakt kam die Mannschaft von Trainer Simon Sommer nur zu einem 0:0 bei Türkiyemspor. Neuer Tabellendritter ist nun TuRa Brüggen nach dem 3:2-Erfolg gegen Thomasstadt Kempen. Gar keine Punkte holte TuS Wickrath, dass bei St. Tönis am Sonntag mit 0:3 verlor. Auch für die Reserve von Union Nettetal misslang der Rückrundenstart beim 0:2 gegen Krefeld-Fischeln.
Einen erfolgreichen Beginn der zweiten Saisonhälfte verbuchte hingegen der 1. FC Viersen beim 3:2-Auswärtserfolg gegen Fortuna Dilkrath. Der Siegtreffer für die in der Winterpause enorm verstärkten Mannschaft fiel in der ersten Minute der Nachspielzeit. In der Tabelle verbessert sich Viersen vorbei an Türkiyemspor und den 1. FC Mönchengladbach auf Rang 15. Alle drei Teams weisen jedoch elf Punkte aus.
