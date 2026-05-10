1. FC Mönchengladbach & Türkiyemspor MG steigen in Kreisliga A ab

Türkiyemspor steigt ab. – Foto: Sascha Hohnen

Spieltag 31 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: OSV Meerbusch verteidigt die Tabellenführung vor Sportfreunde Neuwerk, während TuRa Brüggen beim TSV Krefeld-Bockum patzt. Im Tabellenkeller stehen Türkiyemspor Mönchengladbach und der 1. FC Mönchengladbach nach den aktuellen Ergebnissen als Absteiger fest.

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Der VfR Krefeld-Fischeln hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg eingefahren und den 1. FC Mönchengladbach in die Kreisliga A befördert. Die Gastgeber verbesserten sich durch den Erfolg auf 36 Punkte und verschafften sich etwas Luft. Damit endet das überkreisliche Kapitel für den Traditionsverein, der vor nicht allzu langer Zeit noch in der Oberliga gespielt hat. Gemeinsam mit Türkiyemspor Mönchengladbach steigt der 1. FC MG ab: Mit 16 Punkten ist der Rückstand auf den 1. FC Viersen nicht mehr einholbar (27 Punkte, drei Spiele verbleiben).

Der OSV Meerbusch hat im Aufstiegskampf der Bezirksliga 3 die passende Reaktion gezeigt und seine Tabellenführung gefestigt. Gegen den TuS Wickrath setzte sich der Spitzenreiter mit 3:0 durch und verschaffte sich vor dem restlichen Spieltag wieder etwas Luft auf die Verfolger. Die Gastgeber gingen nach 18 Minuten durch Frederic Klausner in Führung. Meerbusch kontrollierte die Partie anschließend über weite Strecken und legte noch vor der Pause nach, als Andrea Spada das 2:0 erzielte (33.). Wickrath, das mit einem Erfolg nochmals näher an die obere Tabellenhälfte hätte heranrücken können, fand offensiv nur selten Zugriff auf die Begegnung. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Klausner frühzeitig für die Entscheidung. Mit seinem zweiten Treffer des Abends erhöhte der Offensivspieler in der 62. Minute auf 3:0. Meerbusch antwortet damit direkt auf den jüngsten Rückschlag gegen Brüggen und baut den Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf fünf Punkte aus. Wickrath bleibt trotz der Niederlage auf Rang sechs, verpasst aber den Anschluss an die obere Spitzengruppe.

Der TSV Krefeld-Bockum hat im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt und TuRa Brüggen spät mit 2:1 bezwungen. Für die Gäste ist es dagegen ein empfindlicher Rückschlag, nachdem sie in der Vorwoche noch Spitzenreiter Meerbusch geschlagen hatten. Bockum erwischte den besseren Start und ging bereits nach zehn Minuten durch Sam Ghebreamlak Seghid in Führung. Brüggen tat sich anschließend schwer, klare Offensivaktionen zu entwickeln, hielt die Partie aber lange offen. Erst in der Schlussphase gelang Torjäger Nils Bonsels der Ausgleich zum 1:1 (77.). Die Begegnung wurde danach turbulent: In der 84. Minute sah Erdem Yildiray Eroglu die Rote Karte, nur wenig später nutzte Hendrik Holtz die Überzahl zum entscheidenden Treffer für die Gastgeber (85.). In der langen Nachspielzeit musste zudem Brüggen-Keeper Steven Salentin mit Gelb-Rot vom Platz (100.). Während Bockum mit dem Sieg wichtige Zähler im unteren Tabellenbereich sammelt und sich weiter vom Relegationsplatz entfernt, verliert Brüggen im Rennen um die Spitzenplätze erneut an Boden.

Die SpVg Odenkirchen hat ihre Position im oberen Tabellenbereich der Bezirksliga 3 gefestigt und sich gegen den VfL Tönisberg mit 2:0 durchgesetzt. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen ließ die Mannschaft von Trainer Simon Sommer diesmal wenig zu und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Im ersten Durchgang entwickelte sich zunächst eine umkämpfte Partie, in der klare Torchancen selten blieben. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte dann Michael Bohnen die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (47.). Odenkirchen übernahm anschließend zunehmend die Kontrolle und ließ defensiv kaum noch gefährliche Aktionen der Gäste zu. Für die Entscheidung sorgte schließlich Joker Andrej Ferderer, der nach seiner Einwechslung in der 73. Minute zum 2:0 traf. Während Odenkirchen damit den vierten Tabellenplatz weiter absichert und den Druck auf die Teams davor hochhält, bleibt Tönisberg im unteren Mittelfeld der Liga stecken und verpasst es, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen.

Die Sportfreunde Neuwerk bleiben Spitzenreiter Meerbusch dicht auf den Fersen. Gegen SC St. Tönis 1911/20 II gewann die Mannschaft von Trainer Erdogan Karaca mit 2:1 und hält den Rückstand auf Platz eins bei zwei Punkten. Dabei erwischten zunächst die Gäste den besseren Start. Lucas Noczenski brachte St. Tönis bereits nach zehn Minuten in Führung. Neuwerk reagierte jedoch noch vor der Pause: Zunächst glich Leon Jansen zum 1:1 aus (29.), ehe Leon Troschka in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs die Partie drehte (45.+5). Im zweiten Abschnitt verteidigte Neuwerk den Vorsprung konsequent und brachte den knappen Sieg über die Zeit. St. Tönis bleibt trotz der Niederlage im gesicherten oberen Mittelfeld.

Thomasstadt Kempen hat sich mit einem unterhaltsamen 4:2-Erfolg gegen die DJK Fortuna Dilkrath weiter Luft nach unten verschafft und den Vorsprung auf die Abstiegszone ausgebaut. Den ersten Treffer erzielte Simon Elfering in der 18. Minute. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich antworteten die Gastgeber noch vor der Pause stark: Eric Scheuren traf doppelt (40., 45.) und stellte auf 3:1. Dilkrath verkürzte im zweiten Abschnitt zwar nochmals, kam aber nicht mehr entscheidend heran. Für die Entscheidung sorgte schließlich Fabian Wagner, der in der 80. Minute zum 4:2-Endstand traf. Kempen zieht an Dilkrath vorbei und schafft den Klassenerhalt!

Die SC Union Nettetal II hat im Tabellenkeller ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Trotz Unterzahl gewann die Mannschaft gegen den SSV Grefrath 1910/24 mit 3:1 und verkürzte den Abstand auf die Konkurrenz vor den Abstiegsplätzen. Überragender Akteur war Dustin Herrmann, der bereits vor der Pause doppelt traf (23., 31.). Auch die Rote Karte gegen Thomas Jan Lepiorz kurz vor der Halbzeit (40.) brachte Nettetal zunächst nicht aus dem Konzept. Herrmann schnürte nach 65 Minuten sogar seinen Dreierpack und erhöhte auf 3:0. Grefrath kam anschließend zwar noch zum Anschlusstreffer, fand aber keine echte Aufholjagd mehr. Selbst ein verschossener Foulelfmeter von Nico Zitzen in der Schlussphase änderte nichts mehr am wichtigen Heimsieg für Nettetal II.

Der CSV Marathon Krefeld hat seine Position im gesicherten Mittelfeld gefestigt und sich gegen den 1. FC Viersen mit 3:1 durchgesetzt. Lange Zeit hielt Viersen die Partie offen, ehe die Begegnung in der Schlussphase kippte. Nach torloser erster Halbzeit brachte Marathon sich binnen weniger Minuten auf die Siegerstraße. Die Gastgeber trafen in der 74. und 77. Minute doppelt und stellten auf 2:0. Zwar verkürzte Marvin Stefan Struckmann direkt im Anschluss für Viersen (79.), doch nur zwei Minuten später stellte Marathon den alten Abstand wieder her (81.). Viersen rutscht wieder auf den Relegationsplatz.

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Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld

So., 17.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Odenkirchen

So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen

So., 17.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Fortuna Dilkrath

So., 17.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Sportfreunde Neuwerk

So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - OSV Meerbusch

So., 17.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Türkiyemspor Mönchengladbach



33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath

So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen

Sa., 06.06.26 18:15 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath

So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum

So., 07.06.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach