1. FC Mönchengladbach: Timo Wendelen ist neuer Vorsitzender

Somit scheidet der Vorsitzende Christian Oh nach sechs Jahren an der Spitze des Vereins aus, wird dem Klub aber als Trainer weiterhin erhalten bleiben. "Christian hat bekundet, dass er künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte, was ihm natürlich auch absolut vergönnt ist. Sein Ziel war es, den Verein in einem vernünftigen Zustand übergeben zu können", erklärt Tim Schmitz.

Der neue Vorsitzende Timo Wendelen will nun keine Zeit verlieren. "Christian Oh wird uns natürlich vernünftig einarbeiten, das ist gar keine Frage. Wir treffen uns aber schon am Mittwochabend im neuen Vorstand, um zu besprechen, was es nun als erstes für uns zu tun gibt", sagt Wendelen voller Tatendrang. Erstes Ziel ist es nun natürlich erst einmal, die Erste Mannschaft in der Bezirksliga zu halten. Der 1. FC ist ein Aushängeschild", fügt er an. Seine Aufgabe als Scout bei Borussia Mönchengladbach wird Wendelen nach seiner Wahl nun ruhen lassen. "Eine wichtige Aufgabe wird es für uns auch sein, mit den Vereinen in der Stadt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen."

Verein sportlich voranbringen