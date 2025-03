1. FC Mönchengladbach stellt Trainerteam neu auf

Beim 1. FC Mönchengladbach ist gerade einiges in Bewegung: Nicht nur wird dessen Vereinsgelände auf der Westender Ernst-Reuter-Sportanlage aufwendig saniert, auch auf der Trainerbank der Bezirksliga-Mannschaft hat sich erneut in dieser Saison etwas getan.

Trainer Evgenij Tajlakov, der erst Ende September 2024 die Leitung der Ersten Mannschaft übernommen hatte, hat im Februar wieder die A-Junioren des 1. FC übernommen, die in der Niederrheinliga antreten. Damit übernimmt Tajlakov seine alte Mannschaft wieder, die er in der Vorsaison (da noch als B-Jugend) trainiert hatte. „Das ist mein Jahrgang, ich kenne viele Spieler aus der Mannschaft. Der Wechsel war mit dem alten Vorstand so besprochen, das ist für mich okay“, so der Coach.

Der neue Vorstand unter dem Präsidenten Timo Wendelen, der erst kürzlich Christian Oh abgelöst hat, hat nun die Trainerposition vorerst bis zum Saisonende festgelegt. Der vorher als Co-Trainer fungierende Michael Stegner wird jetzt Cheftrainer. Den Tausch begründet Wendelen so: „Der Hintergrund ist, dass wir in dieser Phase die Kräfte des kompletten Trainerteams im Abstiegskampf bündeln wollen.“ Und aus diesem Grund soll Tajlakov sich wieder auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren, während Stegner ein schlagkräftiges Trainerteam bekommt.

Stegner wird für das Senioren-Team Tim Schmitz als Co-Trainer an die Seite gestellt, diese Paarung steht schon seit dem 16. Februar an der Seitenlinie, als der 1. FC ein 3:3-Remis beim SSV Grefrath holte. Tim Schmitz ist ein alter Bekannter: Er hatte den 1. FC in anderthalb Saisons zuvor geleitet – und die ersten vier Spiele der laufenden Saison gecoacht, bevor er an Tajlakov übergab und sich anderen Aufgaben widmete. Im Abstiegskampf soll er jetzt wieder volle Unterstützung für die Bezirksliga-Mannschaft leisten. Als weiterer Co-Trainer kommt Marc Gülzow dazu: Der Ex-Trainer von BW Wickrathhahn unterstützt neben seiner Funktion als Trainer der U15-Mannschaft nun auch die Herren. Axel Jansen macht als Torwart-Trainer das Team komplett.

Für eine Lösung in der Folgesaison soll dann Zeit gefunden werden, wenn der Klassenerhalt nach Möglichkeit geschafft ist. „Wir brauchen Geduld und wollen das dann in Ruhe angehen. Wir müssen strategisch vorgehen“, betont Vorsitzender Wendelen.

Sportlich zeichnet sich zumindest ein kleiner Aufschwung beim 1. FC in den vergangenen Wochen ab. In den sechs Spielen seit dem Auftakt zur Rückrunde Anfang Februar gab es nur zwei Niederlagen für den Bezirksligisten. Die jüngsten beiden Auftritte gewann der 1. FC gar mit 6:3 gegen den SV Uedesheim und am Sonntag mit 2:1 beim TSV Meerbusch II. Die Formkurve passt also und der 1. FC hat als Vierzehnter aktuell sechs Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz und immerhin drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.