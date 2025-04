1. FC Mönchengladbach stellt neuen Trainer vor

Seit Ende Februar ist Timo Wendelen der neue starke Mann als Präsident beim 1. FC Mönchengladbach. Und der Nachfolger von Christian Oh hat nun seine erste richtungsweisende Personalie getroffen: Ab kommenden Sommer übernimmt Florian Wittkopf das Traineramt im Westend. In welcher Spielklasse Wittkopf dann die Mannschaft übernimmt, ist derweil noch offen: Aktuell steckt der 1. FC im Abstiegskampf der Bezirksliga.

„Ich freue mich sehr zu dem Verein zurückzukehren, bei welchem ich während der aktiven Zeit meines Vaters auch ein Stück weit aufgewachsen bin und möchte mich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, sagte der 37-jährige Wittkopf in einem Vereinsstatement.

Als Trainer arbeitete Wittkopf von 2017 bis 2023 bei Viktoria Rheydt und stieg mit dem Verein in die Kreisliga A auf. Im Anschluss wechselte er als Torwarttrainer zum 1. FC Viersen, ehe er kurzfristig vor dieser Saison zum Cheftrainer befördert wurde. Mit Viersen kämpft er derzeit um den Klassenverbleib in der Landesliga. Der Verein teilte allerdings bereits im Dezember mit, dass Graziano Ruggeri ab der kommenden Saison das Traineramt in Viersen übernimmt. Wittkopf erklärte daraufhin, den Verein im Sommer zu verlassen.

Dass die Trainerrolle beim 1. FC Mönchengladbach ab Sommer frei war, lag unter anderem an einer der ersten Amtshandlungen von Wendelen. Der vorherige Trainer Evgenij Tajlakov, der erst Ende September 2024 die Leitung der Ersten Mannschaft übernommen hatte, wechselte nach Gesprächen mit dem Vorstand wieder zurück zu den A-Junioren des 1. FC. Stattdessen stieg Co-Trainer Michael Stegner zum Cheftrainer auf. Wendelen sagte damals zum Trainerwechsel: „Der Hintergrund ist, dass wir in dieser Phase die Kräfte des kompletten Trainerteams im Abstiegskampf bündeln wollen.“ Stegner bekam dazu mit Tim Schmitz und Marc Gülzow zwei erfahrende Co-Trainer an die Seite gestellt. Seitdem holte der 1. FC acht Punkte aus sechs Spielen.