1. FC Mönchengladbach rückt Jugendarbeit in den Mittelpunkt

Beim 1. FC Mönchengladbach rückt die Jugend wieder mehr in den Fokus. – Foto: Markus Verwimp

Drei Jahre lang spielte die B-Jugend des 1. FC Mönchengladbach zuletzt nur noch in der Sonderliga. Dass diese Zeit Anfang Juni beendet wurde, bezeichnet André Banaschik, der Sportliche Leiter der Jugend, daher als „brutal wichtig“. Denn für den Verein aus dem Westend war die Niederrheinliga im Jugendbereich stets der Standard, den die A- und B-Jugend allerdings seit einigen Jahren nicht mehr erfüllten. Mit dem Selbstverständnis des Klubs war das nur bedingt vereinbar. „Für den Verein ist die Rückkehr der B-Jugend in die Niederrheinliga ein Faustpfand, weil wir damit bis zur U17 immer in der höchsten Jugendliga spielen“, sagt Banaschik. Die C-Jugend spielte zuletzt als einziges Jugendteam in der Niederrheinliga.