1. FC Mönchengladbach rückt Jugendarbeit in den Mittelpunkt

Drei Jahre lang spielte die B-Jugend des 1. FC Mönchengladbach zuletzt nur noch in der Sonderliga. Dass diese Zeit Anfang Juni beendet wurde, bezeichnet André Banaschik, der Sportliche Leiter der Jugend, daher als „brutal wichtig“. Denn für den Verein aus dem Westend war die Niederrheinliga im Jugendbereich stets der Standard, den die A- und B-Jugend allerdings seit einigen Jahren nicht mehr erfüllten. Mit dem Selbstverständnis des Klubs war das nur bedingt vereinbar. „Für den Verein ist die Rückkehr der B-Jugend in die Niederrheinliga ein Faustpfand, weil wir damit bis zur U17 immer in der höchsten Jugendliga spielen“, sagt Banaschik. Die C-Jugend spielte zuletzt als einziges Jugendteam in der Niederrheinliga.
Dass nun der Aufstieg gelang, spricht durchaus für die neue Art der Vereinsführung, die sich beim 1. FC Mönchengladbach nach eigener Aussage im vergangenen Jahr etabliert hat. Denn die Saison begann für die U17 mit vier Niederlagen in Serie. „Das wäre früher ein Unruheherd gewesen. Wir haben aber die Ruhe bewahrt, uns das Training angeschaut und gesehen, wie das Trainerteam die Mannschaft führt“, sagt Banaschik. Das Vertrauen in das Trainerteam um Florian Kramp war größer als der Missmut über die Niederlagenserie. Es folgte ein Aufschwung, der den 1. FC schließlich in die Qualifikation zur Niederrheinliga und damit zum Aufstieg führte.
Banaschik ist seit 2024 wieder als Jugendleiter beim 1. FC Mönchengladbach tätig. Zuvor hatte er bereits zwischen 2018 und 2020 für den Verein gearbeitet. In der Zwischenzeit wechselte er zum TSV Meerbusch. Der 1. FC sei jedoch sein „Heimatverein“, wie er sagt. Er kehrte zurück, auch weil in der Jugend des Klubs „einiges schieflief“, wie sich Banaschik an die ersten Gespräche mit dem Verein erinnert.
Wo genau die Probleme lagen? Viele Trainerwechsel im Jugendbereich, ungeduldige Entscheidungen und Jugendteams, die in ihrer Zusammensetzung zu schnell auseinandergerissen wurden – so skizziert es Banaschik. Ein Schlüsselmoment sei zudem der Fast-Abstieg der B-Junioren im Jahr 2024 in die Leistungsklasse gewesen. „Wir mussten neues Vertrauen und Geduld entwickeln, um die Fluktuation bei den Spielern und Trainern zu beenden“, sagt Banaschik.
Kontinuität soll künftig die Jugendarbeit prägen. Laut Banaschik habe in den vergangenen zwei Jahren im Jugendbereich nur ein Trainer während der Saison gehen müssen. Der Aufstieg in die U17-Niederrheinliga war umso wichtiger, um den Spielern aus den jüngeren Jahrgängen eine Perspektive zu bieten. „Diese Lücke mussten wir schließen, sonst strecken die Spieler ihre Fühler woandershin aus. Wir brauchen eine Durchlässigkeit bis zur U19. Die Spieler müssen bei uns einen Weg für sich sehen“, sagt Banaschik und fügt hinzu: „An den Jungs wird von anderen Vereinen aus der Region unfassbar gebaggert.“ Wer als Verein nicht in der Niederrheinliga spielt, hat da kaum Argumente.
Die Konkurrenzsituation hat deutlich zugenommen. War früher der 1. FC im Fußballkreis zumeist die erste Wahl, zieht es inzwischen auch Gladbacher Nachwuchsspieler nicht selten zu anderen Vereinen der Region.
Der 1. FC, dessen Seniorenteam zuletzt in die Kreisliga A abgestiegen ist, stellt nach eigener Aussage die Jugendarbeit nun wieder deutlich stärker in den Mittelpunkt. 38 Trainer sind für die 14 Jugendteams verantwortlich, darunter jeweils zwei Torwart- und Athletiktrainer. Eine so starke Fluktuation wie einst soll es in den unteren Jahrgängen laut Banaschik nicht mehr geben. „Wir entscheiden uns bewusster für Spieler, holen sie gezielt und sortieren sie dann nicht sofort wieder aus“, sagt er. Trotzdem bleibt der 1. FC ein leistungsorientierter Verein. Spätestens ab der U15 gibt der Klub den Spielern eine Rückmeldung darüber, welche Perspektive sie beim 1. FC Mönchengladbach haben.
Transparenz will er auch in anderen Bereichen vorleben. Seit Sommer 2025 gibt es einen Elternrat, in dem zwei Eltern aus jedem Jugendteam vertreten sind. Mindestens einmal im Quartal treffen sich die Eltern mit den Klubverantwortlichen. Zuletzt ging es um einen möglichen Ausrüsterwechsel, der gemeinsam besprochen wurde.
Um die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, übernimmt Michael Rütten künftig die sportliche Leitung des Junioren-Leistungsbereichs ab der U14. Zuvor arbeitete er als Jugendtrainer beim FC Wegberg-Beeck und bei Borussia Mönchengladbach. „Wir haben jemanden gesucht, der auch das Trainersein kennt und Feedback geben kann. Er soll die Bedingungen modernisieren und die Trainingsqualität steigern“, sagt Banaschik. Er selbst bleibt Teil der sportlichen Leitung und kümmert sich verstärkt um die Kaderplanung.
Gute Jugendarbeit verschlingt jedoch einiges an Geld, betont Banaschik. Seit der 1. FC Mönchengladbach im Winter 2022 die Mitgliedsbeiträge für die Jugend auf 480 Euro erhöht hat, sind diese rund um den Verein häufig ein Diskussionspunkt und stoßen teilweise auf Unverständnis. Banaschik sagt jedoch: „Wir haben keinen großen Sponsor im Rücken, müssen aber einiges stemmen. Und das meiste müssen wir über Mitgliedsbeiträge abdecken.“
Im leistungsorientierten Jugendbereich hält er gute Trainer für unerlässlich. Diese kosten allerdings Geld: Für Aufwandsentschädigungen, Fortbildungen und Trainerlizenzen komme einiges zusammen. „Für die Niederrheinliga benötigen wir drei Trainer mit einer B+-Lizenz“, sagt Banaschik. Jede Lizenz koste mehrere Tausend Euro. Hinzu kämen Trainingsmaterialien, Schiedsrichterkosten sowie Ausrüstung und Kleidung für sämtliche Jugendteams. Laut Verein fließen die 480 Euro pro Jugendspieler direkt in den Nachwuchsbereich.
Kurzfristig soll sich die U17 nun wieder in der Niederrheinliga etablieren. Mittel- bis langfristig soll die U19 folgen, um den früheren Standard des Vereins wiederherzustellen.