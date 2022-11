1. FC Mönchengladbach holt Punkt gegen die VSF Amern Landesliga, Gruppe 1: 2:2 bei den Westendern.

Ausgleich von zehn Amernern kassiert

Und tatsächlich wäre für das Team des bisherigen Co-Trainers Almir Husejnovic gegen den klaren Favoriten sogar noch mehr möglich gewesen. Denn Leo Stegner brachte die Gastgeber nach 19 Minuten mit 1:0 in Führung, Luca Dorsch glich für die Gäste von Willi Kehrberg in der 26. Minute aus.

In der Folge spielte den Westendern dann auch in die Karten, dass Hiroki Mizuno in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte sah. Un in der 81. Minute schien das dann auch wirklich in drei Punkte zu münden. Denn Aleksandar Milenovic, in der 67. Minute für den Schützen des Führungstreffers gekommen, brachte den 1. FC mit 2:1 in Führung. Dann jedoch brachten die Amerner, und das war für den FC dann ganz bitter, ihre ganze Qualität auch in Unterzahl ein und kamen in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Selman Sevinc noch zum 2:2.