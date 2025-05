1. FC Mönchengladbach entledigt sich aller Abstiegssorgen

Der zurzeit stark in Form befindliche Leo Stegner brachte den FC schon in der 18. Minute in Führung. „Wir hatten das Spiel im Griff, haben aber verpasst, in der ersten Halbzeit das Ergebnis noch höher zu gestalten“, sagte 1. FC-Trainer Michael Stegner. Denn unter anderem Anton Müller (21. Minute) und Jan Pflipsen (31.) vergaben Großchancen.