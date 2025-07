1. FC Mönchengladbach: „Arroganz können wir uns nicht erlauben“

Inwiefern spielt es auch eine Rolle, dass man sich nicht die Blöße geben wollte, mit dem 1. FC Mönchengladbach in die Kreisliga A abzusteigen?

Wendelen Warum, wieso und weshalb sich die sportliche Situation des Vereins in den vergangenen Jahren so entwickelt hat, das kann ich im Detail nicht beantworten. Die Kreisliga A wäre für den Verein aber ein harter Schlag gewesen, keine Frage. Der 1. FC Mönchengladbach gehört für mich eigentlich in die Landesliga. Aber bis wir wieder dorthin kommen, ist es ein Riesenprozess.

Ist es heute schwieriger als vor zehn Jahren, ein Landesligist zu werden?

Wendelen Das ist schwierig zu beantworten. Vieles ist heute eine finanzielle Frage. Gleichzeitig braucht es im Verein einen riesigen Zusammenhalt, um gewisse Ziele zu erreichen. Es müssen ganz viele Faktoren passen. Und ich glaube, dass es ein Dorfklub manchmal sogar einfacher hat. Dort spielen viele Spieler von der Jugend- bis zum Seniorenbereich als Truppe zusammen. Mennrath ist für mich ein gutes Beispiel. Der 1. FC Mönchengladbach hat über Jahre immer nur externe Spieler geholt, weil es ein Leistungsklub ist. Dadurch konnte sich aber nie dieser Teamspirit entwickeln – und die Bindung zum Klub fehlte.

Ihre Wahl zum Vorsitzenden kam für die Öffentlichkeit überraschend. Wie kam es dazu? Und wie lange mussten Sie abwägen, ob Sie es machen?

Wendelen Christian Oh (vorheriger Vorsitzender, Anm. d. Red.) teilte mir sechs oder sieben Tage vor der Jahreshauptversammlung mit, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellt. Er fragte dann mich, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe erstmal verneint. Trotzdem sind wir weiter ins Gespräch gekommen und irgendwann dachte ich: Vielleicht probiere ich es. Ich war noch nie Vorsitzender, habe mich noch nie mit dieser Thematik beschäftigt, aber auch viel Zuspruch erhalten. Viele haben gesagt: Wenn nicht du, wer sonst? Für mich war es wichtig, dass ein Team hinter allem steht – nicht nur ich alleine. Das war ausschlaggebend für mich. Tim Schmitz, Carina Fleming, Ilhan Türkyilmaz, Andreas Banaschik und Oliver Kapner – alle kenne ich schon sehr lange. Ich stand damals als Scout allerdings noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Beide Aufgaben hätten parallel nicht funktioniert. Ich habe mich mit Borussia aber absolut im Positiven getrennt. Das muss ich ganz klar sagen.

Welche Dinge lagen zuerst auf Ihrem Schreibtisch?

Wendelen Zu Beginn war es definitiv keine einfache Zeit. Im Klub gibt es die eine oder andere Baustelle. Erst einmal ging es um die Einarbeitung. Und da bin ich Christian Oh sehr dankbar, dass er uns in der ersten Zeit begleitet hat – zur Bank, zum Notar. Insbesondere die Finanzen eines Vereins sind ein Riesenapparat. Für solche administrativen Dinge geht sehr viel Zeit drauf. Das war für uns ja Neuland. Zeitgleich mussten wir uns um den sportlichen Bereich kümmern, in dem es nicht gut aussah. Jeden Tag in der Woche gibt es für mich irgendetwas für den Verein zu tun. Wenn ich etwas mache, will ich es auch richtig machen. Und am Ende wird sich das irgendwo auszahlen.

Sie haben eben die Baustellen erwähnt. Welche sind das?

Wendelen Fangen wir mit dem Jugendbereich an. Es muss natürlich das Ziel vom 1. FC sein, wieder in die Niederrheinligen zu kommen (die A- und B-Jugend spielt Sonderliga, Anm. d. Red.). So wie es aktuell sportlich aussieht – da bin ich ehrlich – ist das nicht der 1. FC. Das ist Fakt. Dieser Prozess benötigt allerdings Zeit. Es braucht kluge Entscheidungen in der Kaderplanung sowie im Bereich der Funktionäre. Im Seniorenbereich haben wir hingegen nur eine Mannschaft. Mit dem jungen Kader müssen wir schauen, dass wir von den Abstiegsplätzen der Bezirksliga fernbleiben. Und dann haben wir die realen Baustellen auf der Anlage. Für die Relegationsspiele mussten wir auf die Holter Sportstätten ausweichen. Das war nicht optimal. Wenn alles ab Herbst hier aber fertig ist, haben wir eine richtig gute Anlage, die ein Aushängeschild für den Verein ist.

Ist auch das Ansehen des Vereins in der Stadt eine Baustelle?

Wendelen Klar und deutlich. In den vergangenen Jahren war die Außendarstellung des Vereins nicht positiv. Unser Ziel ist es, dies in Zukunft wieder zu ändern. Das wird aber nicht einfach. Der 1. FC Mönchengladbach ist immer ein Thema. Das fängt im Jugendbereich an, wenn wir Einladungen für Probetrainings herausschicken – andere Vereine sind darüber natürlich nicht erfreut. Aber am Ende versucht jeder Klub, in jedem Bereich das Bestmögliche für sich herauszuholen.

Es gibt den sogenannten Stammtisch in der Stadt. Dort kritisieren Vereine Ihr Vorgehen beim Abwerben von Jugendspielern.

Wendelen Wir sind gewillt, mit den anderen Vereinen eine Lösung zu finden. Das wird allerdings schwierig. Meine Meinung dazu: Das Ziel muss immer sein, Spieler zu fordern und fördern. Wenn ein Spieler es zu Borussia Mönchengladbach schafft, kann man stolz darauf sein. In der aktuellen Saison sind zwölf Spieler von uns in ein Nachwuchsleistungszentrum gewechselt. Natürlich verliert man ungern Spieler, schließlich tragen sie zu unserem Erfolg bei. Gleichzeitig freut uns das aber. Dieses Thema kann man an die anderen Vereine zurückspielen. Es gibt viele Breitensportvereine in Mönchengladbach, der 1. FC ist allerdings im Jugendbereich neben der Borussia der einzige Leistungsklub – das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern wird schon seit vielen Jahrzehnten so gelebt. Unser Verein wird für viele immer ein Dorn im Auge sein, weil wir aktiv an Spieler herangehen und das Beste für den Klub erreichen wollen. Ich glaube aber, wir haben im Kreis Mönchengladbach-Viersen ganz andere Probleme, als immer nur den 1. FC zu kritisieren. Wir haben alle ein Riesenproblem im A- und B-Jugendbereich, überhaupt Spieler zu finden.

Wie könnte ein Kompromiss mit den anderen Vereinen in der Stadt aussehen?

Wendelen Ein regelmäßiger Austausch mit den anderen Vereinen der Stadt wäre wichtig. Dann entsteht ein tieferes gegenseitiges Kennenlernen. Wie eine konkrete Kompromisslösung zu realisieren ist, muss weiter diskutiert werden. Es handelt sich hierbei aber nicht um eine Einbahnstraße. Im Idealfall sollte ein Kompromiss für alle Beteiligten konstruktiv und vorteilhaft sein. Inwiefern das umgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten.

Hat der 1. FC Mönchengladbach an Strahlkraft im Jugendbereich eingebüßt? Immerhin war die Niederrheinliga einst der Standard für den Verein, der einige Jahre sogar Bundesliga spielte. Nun zählt die A- und B-Jugend zur Sonderliga.

Wendelen Natürlich sagen jetzt alle: Ihr spielt nur noch Sonderliga – und seid damit auf demselben Level wie andere Vereine aus der Stadt. Ich sage aber auch: Das heißt nicht, dass wir für immer auf diesem Level bleiben wollen. Trotzdem hat sich einiges geändert. Wer früher aus Mönchengladbach kam, für den war der 1. FC der nächste Schritt, wenn es um leistungsorientierten Jugendfußball ging. Heute fahren die Eltern mit ihren Kindern aber auch nach Unterrath, Meerbusch oder Krefeld. Der Konkurrenzkampf um die Spieler ist viel größer geworden. Das ist Wahnsinn.

Inwiefern hat sich auch die Jugend verändert?

Wendelen Früher haben wir uns selbst alles auf Sportplätzen beigebracht. Wir haben auf Asche gespielt, von morgens bis abends, und uns selbst erzogen: Wer nicht pünktlich um acht Uhr beim Treffpunkt war, durfte nicht mitspielen. Ich persönlich bin mit dem Medizinball groß geworden, quasi Felix-Magath-Stil. Heute ist die Ausbildung eine andere, was grundsätzlich auch gut ist. Vieles läuft nun über Trainerlizenzen, wobei das für mich nicht immer der ausschlaggebende Punkt ist. Andere Faktoren sind genauso wichtig: Du stehst drei- bis viermal mit den Jungs auf dem Platz und bist Ziehvater für die Spieler und Psychologe. Es ist heutzutage aber schwierig geworden, überhaupt noch Leute zu finden, die das neben dem Beruf stemmen können. Das Ehrenamt bricht an vielen Stellen weg. Das ist ein Riesenproblem. Eine Sache ist mir zudem wichtig …

Die wäre?

Wendelen Jedes ehrenamtlich engagierte Mitglied – unabhängig von Verein und Sportart – verdient höchste Anerkennung und Wertschätzung. Ohne das Engagement dieser Personen wäre es zahlreichen Kindern nicht möglich, einen Ausgleich zum schulischen Alltag zu finden. Daher ist es umso bedauerlicher, dass es immer wieder Einzelpersonen gibt, die sich durch fortwährende Kritik gegenüber dem Engagement anderer hervortun. Jedes Kind ist dankbar für ein zusätzliches Freizeitangebot als Ausgleich zum schulischen Alltag.

Wie würden Sie das Niveau im Jugendfußball in Mönchengladbach aktuell bewerten?

Wendelen Mir fehlen etwas die Straßenfußballer von früher. Natürlich gibt es immer noch Toptalente. Aber die sind inzwischen nicht mehr lange beim 1. FC und wechseln schnell in ein Nachwuchsleistungszentrum. Das Niveau nimmt insgesamt ab. Es gibt immer mehr Spieler, die sich bei ihrem Leistungspotenzial überschätzen – bei vielen geht das auch über die Eltern, was ebenfalls eine Rolle spielt. Und ehrlich: Dass Kinder in Amateurvereinen schon einen Berater haben, was wir beim 1. FC ja erleben, da frage ich mich, in welcher Zeit wir angekommen sind.

Viele Diskussionen gab es vor zwei Jahren um die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags. Ist der angesichts der aktuellen sportlichen Situation in der Jugend noch gerechtfertigt?

Wendelen Ja. Und ich sage auch warum: Durch den Beitrag haben wir die Möglichkeit, gewisse Aufwandsentschädigungen zu zahlen. Denn unser Ziel muss sein, externe und qualifizierte Trainer zu verpflichten, die nicht befangen sind. Und wer ein gut ausgebildeter Trainer ist, übt diese Tätigkeit nie umsonst aus. Gleichzeitig ist es so, dass die Kinder bei uns mit Klamotten ausgestattet werden, die viel Geld kosten. Zudem absolvieren die Spieler drei Trainingseinheiten pro Woche und in bestimmten Spielklassen finden an Wochenenden zwei Spiele statt, jeweils am Samstag und Sonntag. Wennman das alles gegenrechnet, ist der Beitrag nicht ungerechtfertigt. Denn natürlich gibt es Vereine, bei denen der Beitrag vielleicht nur 120 Euro kostet. Aber diese Vereine haben immer Probleme, gute Trainer zu finden. Und die Klamotten müssen zusätzlich bezahlt werden. Das will aber nie jemand hören. Daher geht es für mich auch darum, unser Konzept vernünftig zu kommunizieren.

Wie sieht der Weg des 1. FC Mönchengladbach aus, künftig wieder in den höchsten Jugendspielklassen vertreten zu sein?

Wendelen Es geht nur über gute, harte Arbeit und darum, die Spieler beim 1. FC optimal leistungsorientiert zu fördern. Das wird aber immer schwieriger, weil das Niveau nachgelassen hat. Daher müssen wir noch genauer im Umfeld schauen: Wo sind gute Talente? Das ist aber ein Prozess über mehrere Jahre. Wir haben mit Oliver Kapner jemanden im Verein, der selbst Trainerschulungen absolviert, auch im Deutschen Fußball-Bund. Er bildet unsere Trainer aus, was ein Riesenvorteil ist. Andreas Banaschik genauso. In der neuen Saison wollen wir mit der A-Jugend die Qualifikationsrunde für die Niederrheinliga erreichen. Es wäre jetzt aber falsch, gleich zu sagen, wir wollen sofort wieder oben angreifen. Das wäre unfair, und auch etwas arrogant. Diese Arroganz können wir uns aktuell nicht erlauben.

Das Gespräch führte Daniel Brickwedde.