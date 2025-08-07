1. FC Magdeburg verpflichtet Duo aus Frankreich für die Offensive

Die Gerüchte hielten sich seit einigen Tagen hartnäckig, am Donnerstagabend hat es der 1. FC Magdeburg dann offiziell gemacht. Mit Rayan Ghrieb begrüßt der Zweitligist einen neuen Offensivspieler vom französischen Zweitligisten EA Guingamp.

"Mit Rayan erhalten wir einen variabel einsetzbaren Offensivspieler, der mehrere Positionen links und rechts, aber auch zentral begleiten kann", wird FCM-Sportchef Otmar Schork in der Pressemitteilung zitiert. Ghrieb bringe "reichlich Erfahrung" aus der zweiten französischen Liga mit und "wir gehen davon aus, dass er sich schnell bei uns zurechtfinden und eine Verstärkung für die Mannschaft sein wird", so Schork. Zum Spielerprofil:

Und der 26-Jährige ist nicht der einzige Neuzugang, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Nur wenig später gab er FCM die Verpflichtung von Kandet Diawara bekannt. Der 25-Jährige stand zuletzt bei Le Havre AC unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an den Pau FC ausgeliehen. Insgesamt verbuchte der Offensivspieler 44 Partien in der zweithöchsten französischen Liga. Zum Spielerprofil:

Auch FCM-Chefcoach Markus Fiedler hält große Stücke auf den 26-Jährigen. „Rayan ist flexibel in der Offensive einsetzbar und hat einen guten Abschluss", so Fiedler. "Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für den FCM gewinnen konnten und sind davon überzeugt, dass er unserem Spiel gut tun wird." In der abgelaufenen Saison verbuchte der gebürtige Franzose neun Treffer und zwei Vorlagen in 28 Zweitliga-Partien für EA Guingamp. Nun soll Rayan Ghrieb die Magdeburger Offensive beleben.

>> Kandet Diawara

„Kandet ist ein spannender Außenstürmer mit guten Qualitäten in eins-gegen-eins-Situationen", sagte Schork über den Nationalspieler Guineas: "Er wird unser Offensivspiel beleben." Allerdings wird er bis dahin noch etwas Zeit benötigen: "Aufgrund einer Verletzung aus der Vorsaison ist er aktuell noch nicht einsatzfähig." Wenn Diawara fit ist, sieht auch Fiedler in ihm eine Verstärkung: "Aufgrund seiner Flexibilität passt er sehr gut zu unserer Spielidee. Mit seiner Schnelligkeit und seinem eins gegen eins wird er uns helfen, die Lücke auf den offensiven Außen zu schließen."

