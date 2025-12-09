 2025-12-03T05:51:34.672Z

1. FC Magdeburg und Hansa Rostock siegen, Blau-Weiß Beelitz top

Was war in der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg los?

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Frauen-Regionalliga Nordost

FC Hansa Rostock – 1. FFC Fortuna Dresden 2:1
Hansa Rostock zeigte vor heimischer Kulisse eine starke erste Hälfte und legte dank Sabrina Eliseev in der 25. Minute mit 1:0 vor. Doch Dresden antwortete schnell: Victoria Simon traf nur sieben Minuten später zum Ausgleich. Kurz vor der Pause stellte Celine Hanto in der 43. Minute die Weichen wieder auf Heimsieg. Nach einer intensiven zweiten Halbzeit brachte Rostock die knappe Führung souverän über die Zeit.

1. FFC Turbine Potsdam II – SV Eintracht Leipzig-Süd 2:0
Die Potsdamer Zweitvertretung erwischte den perfekten Start, als Helene Duwe bereits in der 10. Minute zur Führung einnetzte. Leipzig-Süd bemühte sich um Struktur, kam aber nur selten gefährlich vor das Tor. Pia Pantel entschied die Partie schließlich in der 74. Minute und bescherte Turbine II einen insgesamt souveränen 2:0-Heimsieg.

1. FC Magdeburg – 1. FFV Erfurt 3:1
Vor 128 Zuschauern demonstrierte Magdeburg von Beginn an Spielfreude und Effizienz. Amy Cienskowski traf schon in der 5. Minute zur frühen Führung, und Neele Abraham legte in der 18. Minute nach. Die Gastgeberinnen bestimmten das Tempo und belohnten sich in der 80. Minute durch Theresa Amelie Große mit dem 3:0. Erst kurz darauf gelang Lea Schrenk in der 83. Minute der Ehrentreffer für Erfurt. Der FCM feierte einen überzeugenden Heimsieg, der nie wirklich in Gefahr geriet.

FC Carl Zeiss Jena II – RB Leipzig II 1:3
Die Partie begann ausgeglichen, doch Janita Jolien Kramer stellte mit ihrem Treffer in der 34. Minute die Weichen zugunsten der Gäste aus Leipzig. Nach der Pause legte sie in der 54. Minute nach und schnürte damit den Doppelpack. Zwar brachte Hannah Lehmann Jena in der 58. Minute durch den Anschlusstreffer zurück ins Spiel, doch Kramer vollendete in der 68. Minute ihren Dreierpack und sorgte für den 3:1-Auswärtserfolg von RB Leipzig II.

Frauen-Landesliga Brandenburg

SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht – SG Blau-Weiß Beelitz 0:5
Beelitz dominierte die Partie von Beginn an und stellte bereits nach neun Minuten durch Laura Maria Jesse auf 0:1. Stefanie Altnickel legte in der 17. Minute nach und leitete damit eine torreiche Phase ein. Kurz vor der Pause erhöhte Annabell Küpper auf 0:3, ehe Altnickel mit zwei weiteren Treffern (41., 43.) ihren Hattrick perfekt machte. Ludwigsfelde fand nie ins Spiel, während Beelitz mit beeindruckender Effizienz einen klaren Auswärtssieg einfuhr.

SC Oberhavel Velten – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2:2
Velten ging nach einer aktiven Anfangsphase durch Jenna Apollonia Drost in der 24. Minute in Führung. Ein Eigentor von Emma Schneider brachte die Gäste jedoch in der 37. Minute zurück ins Spiel. Nur zwei Minuten später schoss Liza Blum Velten erneut in Front. Doch Miersdorf/Zeuthen gab nicht auf und belohnte sich in der 55. Minute, als Sophie Hopfe den Ausgleich markierte. Ein intensives Duell endete mit einem 2:2.

1. FFC Turbine Potsdam III – BSG Stahl Brandenburg 2:2
Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte die Partie im zweiten Durchgang auf. Lara Josephin Matthees brachte Turbine III in der 58. Minute in Führung. Stahl Brandenburg kämpfte sich jedoch zurück und glich durch Jessica Finkbeiner in der 83. Minute aus. Die Schlussphase hatte es in sich: Kea Tammen traf in der 89. Minute zum 2:1, doch Turbine konnte den Sieg nicht über die Zeit bringen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Nathalie Säger den 2:2-Endstand. Ein dramatisches Remis, das beiden Seiten vieles abverlangte.

SV Grün-Weiß Brieselang – FSV Babelsberg 74 1:1
Lange sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, bis Yvonne Hartmann in der 82. Minute die Gastgeberinnen in Führung schoss. Doch Babelsberg 74 blieb in der Schlussphase hartnäckig und belohnte sich in Minute 90.+3 durch Mariko-Carolina Thermann. Am Ende ein Remis zweier defensivstarker Mannschaften.

SV Babelsberg 03 – FC Energie Cottbus 3:2
Nach einer zähen ersten Hälfte legte Babelsberg 03 nach der Pause furios los: Anne-Kathrin Seifert traf in der 46. Minute, ehe ein Eigentor von Jenny Raboldt nur zwei Minuten später den Ausgleich für Cottbus brachte. Doch die Antwort folgte postwendend – Luisa Jungnickel stellte in der 49. Minute wieder auf Führung. Als Josefine Dietze in der 65. Minute auf 3:1 erhöhte, schien die Partie entschieden. Zwar verkürzte Thea Kuntze in der 78. Minute noch einmal, doch Babelsberg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Ein intensiver Schlagabtausch, der die Gastgeberinnen am Ende jubeln ließ.

