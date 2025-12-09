1. FC Magdeburg und Hansa Rostock siegen, Blau-Weiß Beelitz top

FC Hansa Rostock – 1. FFC Fortuna Dresden 2:1

Hansa Rostock zeigte vor heimischer Kulisse eine starke erste Hälfte und legte dank Sabrina Eliseev in der 25. Minute mit 1:0 vor. Doch Dresden antwortete schnell: Victoria Simon traf nur sieben Minuten später zum Ausgleich. Kurz vor der Pause stellte Celine Hanto in der 43. Minute die Weichen wieder auf Heimsieg. Nach einer intensiven zweiten Halbzeit brachte Rostock die knappe Führung souverän über die Zeit.

1. FFC Turbine Potsdam II – SV Eintracht Leipzig-Süd 2:0

Die Potsdamer Zweitvertretung erwischte den perfekten Start, als Helene Duwe bereits in der 10. Minute zur Führung einnetzte. Leipzig-Süd bemühte sich um Struktur, kam aber nur selten gefährlich vor das Tor. Pia Pantel entschied die Partie schließlich in der 74. Minute und bescherte Turbine II einen insgesamt souveränen 2:0-Heimsieg.

1. FC Magdeburg – 1. FFV Erfurt 3:1

Vor 128 Zuschauern demonstrierte Magdeburg von Beginn an Spielfreude und Effizienz. Amy Cienskowski traf schon in der 5. Minute zur frühen Führung, und Neele Abraham legte in der 18. Minute nach. Die Gastgeberinnen bestimmten das Tempo und belohnten sich in der 80. Minute durch Theresa Amelie Große mit dem 3:0. Erst kurz darauf gelang Lea Schrenk in der 83. Minute der Ehrentreffer für Erfurt. Der FCM feierte einen überzeugenden Heimsieg, der nie wirklich in Gefahr geriet.

FC Carl Zeiss Jena II – RB Leipzig II 1:3

Die Partie begann ausgeglichen, doch Janita Jolien Kramer stellte mit ihrem Treffer in der 34. Minute die Weichen zugunsten der Gäste aus Leipzig. Nach der Pause legte sie in der 54. Minute nach und schnürte damit den Doppelpack. Zwar brachte Hannah Lehmann Jena in der 58. Minute durch den Anschlusstreffer zurück ins Spiel, doch Kramer vollendete in der 68. Minute ihren Dreierpack und sorgte für den 3:1-Auswärtserfolg von RB Leipzig II.