1. FC Magdeburg und Hansa Rostock siegen, Blau-Weiß Beelitz top

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht – SG Blau-Weiß Beelitz 0:5
Beelitz dominierte die Partie von Beginn an und stellte bereits nach neun Minuten durch Laura Maria Jesse auf 0:1. Stefanie Altnickel legte in der 17. Minute nach und leitete damit eine torreiche Phase ein. Kurz vor der Pause erhöhte Annabell Küpper auf 0:3, ehe Altnickel mit zwei weiteren Treffern (41., 43.) ihren Hattrick perfekt machte. Ludwigsfelde fand nie ins Spiel, während Beelitz mit beeindruckender Effizienz einen klaren Auswärtssieg einfuhr.
SC Oberhavel Velten – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2:2
Velten ging nach einer aktiven Anfangsphase durch Jenna Apollonia Drost in der 24. Minute in Führung. Ein Eigentor von Emma Schneider brachte die Gäste jedoch in der 37. Minute zurück ins Spiel. Nur zwei Minuten später schoss Liza Blum Velten erneut in Front. Doch Miersdorf/Zeuthen gab nicht auf und belohnte sich in der 55. Minute, als Sophie Hopfe den Ausgleich markierte. Ein intensives Duell endete mit einem 2:2.
1. FFC Turbine Potsdam III – BSG Stahl Brandenburg 2:2
Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte die Partie im zweiten Durchgang auf. Lara Josephin Matthees brachte Turbine III in der 58. Minute in Führung. Stahl Brandenburg kämpfte sich jedoch zurück und glich durch Jessica Finkbeiner in der 83. Minute aus. Die Schlussphase hatte es in sich: Kea Tammen traf in der 89. Minute zum 2:1, doch Turbine konnte den Sieg nicht über die Zeit bringen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Nathalie Säger den 2:2-Endstand. Ein dramatisches Remis, das beiden Seiten vieles abverlangte.
SV Grün-Weiß Brieselang – FSV Babelsberg 74 1:1
Lange sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, bis Yvonne Hartmann in der 82. Minute die Gastgeberinnen in Führung schoss. Doch Babelsberg 74 blieb in der Schlussphase hartnäckig und belohnte sich in Minute 90.+3 durch Mariko-Carolina Thermann. Am Ende ein Remis zweier defensivstarker Mannschaften.
SV Babelsberg 03 – FC Energie Cottbus 3:2
Nach einer zähen ersten Hälfte legte Babelsberg 03 nach der Pause furios los: Anne-Kathrin Seifert traf in der 46. Minute, ehe ein Eigentor von Jenny Raboldt nur zwei Minuten später den Ausgleich für Cottbus brachte. Doch die Antwort folgte postwendend – Luisa Jungnickel stellte in der 49. Minute wieder auf Führung. Als Josefine Dietze in der 65. Minute auf 3:1 erhöhte, schien die Partie entschieden. Zwar verkürzte Thea Kuntze in der 78. Minute noch einmal, doch Babelsberg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Ein intensiver Schlagabtausch, der die Gastgeberinnen am Ende jubeln ließ.
