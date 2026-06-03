1. FC Magdeburg stellt zweiten Neuzugang vor: "Absoluter Top-Scorer"

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Nach Tony Reitz von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat der 1. FC Magdeburg am Mittwoch seinen zweiten Neuzugang des Sommers präsentiert. Dieser wurde schon seit einigen Tagen an der Elbe gehandelt.

Von Rot-Weiss Essen wechselt Toben Müsel nach Sachsen-Anhalt. Für den Drittligisten, der erst in der Relegation an der SpVgg Greuther Fürth gescheitert war, erzielte der 26-jährige Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison elf Treffer sowie auch ein Tor im Hinspiel der Relegation. Zum Spielerprofil:

"Torben Müsel hat zuletzt in der 3. Liga gezeigt, dass er ein absoluter Top-Scorer ist, der über reichlich Erfahrung und Spielverständnis verfügt. Besonders auffällig ist sein gutes Timing in der Box. Dort findet er immer wieder die richtigen Räume und Positionen", charakterisiert FCM-Sportdirektor Peer Jaekel den neuen Mann in der Zentrale. "Wir erwarten, dass Torben auch bei uns aus dem Mittelfeld heraus Torgefahr ausstrahlt, weil er mutig nach vorne denkt und auch aus der zweiten Reihe gefährlich werden kann", so Jaekel weiter.

Station in Belgien, erste Einsätze in der Bundesliga und zweiten Liga

Für Müsel ist es nach seiner Jugendzeit beim 1. FC Kaiserlautern, den ersten Schritten im Herrenbereich bei Borussia Mönchengladbach II, einer halbjährlichen Leihe zum belgischen Erstligisten KAS Eupen sowie dreieinhalb Jahren in Essen die erste feste Station in der 2. Bundesliga. Für die "Roten Teufel" kam der heute 26-Jährige als A-Junior allerdings schon achtmal im deutschen Unterhaus zum Einsatz. Hinzu kamen zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach.