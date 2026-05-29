1. FC Magdeburg stellt ersten Neuzugang vor: "Sehr spannendes Profil"

– Foto: 1. FC Magdeburg

Schon in den vergangenen Tagen wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Der 1. FC Magdeburg hat am Freitag seinen ersten Neuzugang des Sommers vorgestellt. Von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund wechselt Tony Reitz zum Zweitligisten an die Elbe.

Der 21-Jährige führte die BVB-Reserve in der abgelaufenen Spielzeit als Kapitän durch die Regionalliga West. Als etatmäßiger Defensiver Mittelfeldspieler glänzte Reitz unter anderem mit zwölf Torvorlagen und vier Treffern. Mit seinen Qualitäten soll der gebürtige Duisburger - und jüngere Bruder des Bundesliga-Profis Rocco Reitz (ab Sommer bei RB Leipzig) - auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel gestanden haben. Die Entscheidung fiel nun allerdings für den FCM. Zum Spielerprofil:

"Tony Reitz verfügt über ein sehr spannendes Profil. Er ist im Mittelfeld variabel einsetzbar und gibt uns dadurch zusätzliche Optionen. Er hat einen sehr guten linken Fuß, mit dem er nicht nur im Spielaufbau Akzente setzt, sondern auch bei Standardsituationen Gefahr ausstrahlt", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel über den ersten Neuzugang, der auch schon in der Innenverteidigung gespielt hat. "Seine Spielintelligenz hilft ihm dabei, Situationen früh zu erkennen und kluge Entscheidungen auf dem Platz zu treffen", unterstreicht Jaekel.

Reitz freut sich auf den nächsten Schritt in der Karriere

Trotz seines jungen Alters bringe der 1,89-Meter-Mann "bereits viele sehr gute Grundlagen mit", doch sei Reitz "aufgrund seiner Entwicklungsmöglichkeiten noch lange nicht am Ende seines Weges", unterstreicht der Sportdirektor: "Wir sehen in ihm viel Potenzial, das wir hier beim Club gemeinsam weiter fördern wollen."