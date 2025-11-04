1. FC Magdeburg siegt spät, RB Leipzig II und Union Berlin II top

1. FFC Fortuna Dresden – RB Leipzig II 0:7

Ein bitterer Nachmittag für Fortuna Dresden, die gegen eiskalte Leipzigerinnen chancenlos waren. Bereits in der 15. Minute brachte ein unglückliches Eigentor von Kathleen Freude die Gäste in Führung. Natalie Grenz (21.) legte schnell nach, ehe Alexandra Scheffler und Sarah Dittrich innerhalb weniger Sekunden (beide 68.) auf 0:4 erhöhten. Nach einer Roten Karte gegen Melissa Wagner (67., Notbremse) brach Dresden völlig ein: Ebony Madrid (77.), Janita Jolien Kramer (87.) und erneut Natalie Grenz (90.+5) sorgten für den klaren 7:0-Endstand.

1. FC Union Berlin II – 1. FFC Turbine Potsdam II 5:1

Union Berlins Zweitvertretung zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ Potsdam kaum Chancen. Vivien Angelina Stibal verwandelte in der 12. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Pia Pantel (36.) legte Stibal nur drei Minuten später wieder vor (39.). Direkt nach der Pause machte Evelina Tzatzo mit einem Doppelschlag (48., 50.) alles klar, ehe Louisa Kähler in der 52. Minute zum 5:1-Endstand traf – ein dominanter Auftritt der Berlinerinnen.

FC Carl Zeiss Jena II – 1. FC Magdeburg 1:2

Jena begann stark und ging in der 15. Minute durch Julia Arnold in Führung. Magdeburg kämpfte sich jedoch zurück: Tabea Alsleben glich in der 65. Minute per Foulelfmeter aus. In einer hektischen Schlussphase gelang Amy Marie Brathje in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) der umjubelte Siegtreffer für die Gäste.

Türkiyemspor Berlin – FC Hansa Rostock 4:1

Türkiyemspor zeigte sich torhungrig und entschied das Spiel früh: Angelina Lübcke erzielte zwischen der 21. und 34. Minute einen lupenreinen Hattrick und stellte auf 3:0. Nach einem unglücklichen Eigentor von Lina Katharina Vianden (56.) kam kurz Hoffnung bei Hansa auf, doch Meliah Hartmann (74.) stellte den alten Abstand wieder her und besiegelte den 4:1-Erfolg für die Berlinerinnen.

SV Eintracht Leipzig-Süd – SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf 3:0

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehte Leipzig-Süd nach der Pause auf. Paula Melsheimer entschied die Partie mit einem Doppelschlag in der 68. und 70. Minute, bevor Nele Oberstein in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein souveräner Auftritt der Gastgeberinnen, die sich den Sieg auch in dieser Höhe verdienten.