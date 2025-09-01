1. FC Magdeburg siegt knapp, Hertha BSC und 1. FC Union Berlin II top

1. FFC Fortuna Dresden – FC Hansa Rostock 1:0

Fortuna Dresden erwischte einen Traumstart in die Partie. Bereits in der 4. Minute erzielte Emilia Martin den entscheidenden Treffer. In einer umkämpften Partie verteidigte Dresden den knappen Vorsprung mit großem Einsatz und sicherte sich den Heimsieg.

1. FC Union Berlin II – SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf 4:1

Union Berlin II zeigte sich vor 70 Zuschauern in Torlaune. Carla Okoro brachte die Gastgeberinnen bereits in der 8. Minute in Führung, doch Lina Krauss glich nur zwei Minuten später aus. Megan Reichenbach war der entscheidende Faktor der Partie: Mit Treffern in der 20. und 30. Minute stellte sie die Weichen früh auf Sieg. Elisabeth Steiner erhöhte in der 41. Minute auf 4:1. In der Nachspielzeit vergab Amalia Wichmann einen Foulelfmeter gegen Torhüterin Nadine Katja Böhi, sodass es beim deutlichen Erfolg der Berlinerinnen blieb.

1. FFV Erfurt – 1. FC Magdeburg 1:2

Erfurt durfte in der 67. Minute durch Anna Mittelsdorf vom Führungstor träumen, doch Magdeburg schlug eiskalt zurück. Theresa Amelie Große verwandelte in der 77. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe Antonia Schulz nur fünf Minuten später den 2:1-Siegtreffer für die Gäste erzielte.

RB Leipzig II – FC Carl Zeiss Jena II 2:3

Die Zuschauer sahen ein spannendes und torreiches Duell. Leonie Preußler brachte Leipzig in der 7. Minute früh in Führung, doch Jena kam nach der Pause zurück: Emy Bührig glich in der 51. Minute aus, und Celice Bock drehte die Partie vier Minuten später. Alexandra Scheffler stellte in der 76. Minute auf 2:2, bevor Emy Bührig mit ihrem zweiten Treffer in der 89. Minute den knappen Auswärtssieg für Jena sicherte.

Türkiyemspor Berlin – Hertha BSC 0:4

Hertha BSC dominierte die Partie vor 350 Zuschauern klar. Lotte Reimold brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung, ehe Elfie Wellhausen (40.) und Johanna Seifert (50.) den Vorsprung weiter ausbauten. Amelie Blättner setzte in der 73. Minute mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt zu einem ungefährdeten 4:0-Erfolg.

SV Eintracht Leipzig-Süd – 1. FFC Turbine Potsdam II 4:0

Eintracht Leipzig-Süd zeigte eine starke Leistung und ließ den Gästen keine Chance. Donika Grajqevci traf in der 17. Minute zur Führung und erhöhte nach der Pause in der 50. Minute auf 3:0. Dazwischen hatte Maleen Jankowski in der 34. Minute den zweiten Treffer erzielt. In der 89. Minute setzte Laura Flügge mit dem 4:0 den Schlusspunkt.