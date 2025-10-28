1. FC Magdeburg siegt knapp, FC Hansa Rostock verliert 3:4

Hertha BSC – SV Eintracht Leipzig-Süd 1:1

In einer umkämpften Partie teilten sich beide Teams die Punkte. Elfie Wellhausen (21.) brachte Hertha früh in Führung, doch Laura Schubert (34.) glich noch vor der Pause für Leipzig-Süd aus. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen, ohne dass einer Mannschaft der entscheidende Treffer gelang.

1. FC Union Berlin II – Türkiyemspor Berlin 3:1

Vor 98 Zuschauern zeigte Union eine starke Leistung. Carla Jenete Okoro (43.) brachte die Gastgeberinnen kurz vor der Pause in Führung. Angelina Lübcke (60.) traf nach dem Wechsel zum Ausgleich, doch Union antwortete prompt: Vivien Angelina Stibal (67.) stellte den alten Abstand wieder her, und Megan Reichenbach (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand.

1. FFC Turbine Potsdam II – FC Hansa Rostock 4:3

Ein echtes Spektakel mit sieben Treffern. Alina Gnädig (2.) und Anncharlotte Hampel (29.) sorgten für einen Traumstart der Potsdamerinnen, ehe Laurentia Köhler (44.), Lara Montzki (49.) und Mette Bönsch (55.) das Spiel zwischenzeitlich für Rostock drehten. Doch Turbine kam zurück: Helene Duwe (79.) glich aus, und Alina Gnädig (90.) erzielte mit ihrem zweiten Treffer den späten Siegtreffer.

1. FC Magdeburg – 1. FFC Fortuna Dresden 1:0

In einer engen Partie sorgte ein spätes Tor für die Entscheidung. Tabea Alsleben (81.) traf in der Schlussphase zum 1:0 und sicherte Magdeburg den Heimsieg gegen kampfstarke Dresdnerinnen.

FC Carl Zeiss Jena II – 1. FFV Erfurt 2:0

Jena II kontrollierte das Geschehen über weite Strecken. Celice Bock (53.) brachte ihr Team nach der Pause in Führung, und Karla Görlitz (82.) machte kurz vor Schluss alles klar. Erfurt konnte dem Druck der Gastgeberinnen nicht standhalten.

RB Leipzig II – SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf 4:0

Die Leipzigerinnen zeigten eine souveräne Vorstellung. Alexandra Scheffler war mit einem Dreierpack (44., 55., 75.) die prägende Spielerin der Partie. Zoe Werner (76.) setzte unmittelbar danach den Schlusspunkt. Leipzig dominierte das Spielgeschehen klar und ließ Hohen Neuendorf keine Chance.