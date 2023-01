1. FC MAGDEBURG SIEGT IM WAL-BETRIEB-TURNIER Brennecke-Elf gewinnt zweites Hallenturnier in Folge

Beim 21. Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Senftenberg fand die Mannschaft des 1. FC Magdeburg eine ganz simple Formel: vier Spiele + vier Siege = Turniersieg. Ganz so leicht machten es die Gegner den Blau-Weißen selbstverständlich nicht. Es bedurfte schon einer überragenden Leistung aller Spieler, ehe Kapitän Peter Otte den Siegerpokal vor über 1.500 Zuschauern in der ausverkauften Senftenberger Niederlausitzhalle in die Höhe recken durfte.