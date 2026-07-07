1. FC Magdeburg präsentiert Verteidiger mit Bundesliga-Erfahrung

– Foto: imago images

Zum Start ins Trainingslager hatte der 1. FC Magdeburg bereits mit einem Neuzugang überrascht. Am Sonntag gab der Zweitligist die Leihe des südkoreanischen Offensivspielers Doyoung Yoon von Brighton & Hove Albion aus der Premier League bekannt. Nur wenige Tage später haben die Elbestädter erneut Vollzug vermeldet.

Mit Paul Jaeckel wechselt ein neuer Innenverteidiger an die Elbe. Der 27-Jährige lief in den vergangenen beiden Jahren für Eintracht Braunschweig und den SC Preußen Münsten in der 2. Bundesliga auf. Für den 1. FC Union Berlin und den VfL Wolfsburg lief der Defensivspieler zuvor schon in der Bundesliga auf. Zum Spielerprofil:

"Mit Paul Jaeckel gewinnen wir einen weiteren Innenverteidiger für den 1. FC Magdeburg, der in der 1. und 2. Bundesliga bereits viel erlebt habt und unserer Mannschaft mit seiner Erfahrung sofort weiterhelfen wird", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel zur Vorstellung des Neuzugangs. Dieser sei "uns allen sehr gut bekannt, weil wir in der Vergangenheit oftmals gegen ihn gespielt haben", erklärt Jaekel: "Er überzeugt vor allem durch seine Athletik und sein Aufbauspiel. Darüber hinaus bringt er mit seiner Präsenz sowohl defensiv als auch offensiv wichtige Qualitäten mit."

Nach dem Interesse aus Magdeburg sei für den ehemaligen Bundesliga-Spieler schnell klar gewesen, "dass ich diesen Schritt unbedingt gehen möchte", sagt er zu seinem Wechsel. "Unsere Wege haben sich in der Vergangenheit bereits mehrfach gekreuzt, sodass ich den Verein schon länger als sehr gut geführten Club mit einer außergewöhnlichen Fanbase wahrnehme. Besonders beeindruckt haben mich die Gespräche mit Peer Jaekel und dem Trainerteam sowie die Infrastruktur, die hier in Magdeburg entsteht."