1. FC Magdeburg meldet Vollzug: Angreifer Castaignos verpflichtet 2. Bundesliga +++ Der großgewachsene Stürmer überzeugte im Probetraining

Am Mitwochmittag hat der 1. FC Magdeburg offiziell Vollzug gemeldet. Angreifer Luc Castaignos, der mit den Blau-Weißen schon im Türkei-Trainingslager weilte und dort mit drei Treffern in den Testspielen überzeugte, wird in der Rückrunde für den Zweitligisten auf Torejagd gehen. Der 30-jährige Niederländer wurde fest verpflichtet. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

„Wir freuen uns, dass Luc sich für uns entschieden hat. Wir sind davon überzeugt, dass er für uns eine Verstärkung sein wird und wir im Torabschluss eine höhere Effektivität erhalten werden. Im Trainingslager hat er dies bereits unter Beweis gestellt", wird Otmar Schork, der Geschäftsführer Sport, in der Mitteilung des Vereins zitiert. Auch FCM-Cheftrainer Christian Titz freut sich über den Neuzugang: „Mit Luc haben wir einen Spieler verpflichten können, der In der Vergangenheit seine Qualitäten bereits nachgewiesen hat und auch hier bei uns in den vergangenen zwei Wochen einen guten Eindruck hinterlassen hat.“ Zum Spielerprofil:

In seiner langen Laufbahn spielte Castaignos bereits für Feyenoord Rotterdam, Inter Mailand, Twente Enschede, Eintracht Frankfurt, Sporting Lissabon, Vitesse Arnheim und Gyeongnam FC in Südkorea. Zuletzt stand der Torjäger bei OFI Kreta in Griechenland unter Vertrag und war seit Sommer 2022 vereinslos.