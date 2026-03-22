1. FC Magdeburg macht 0:2 wett, Hertha BSC siegt klar, Brieselang top

Nach dem Wiederanpfiff versuchte Hansa Rostock, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch die Aufgabe wurde in der 74. Minute noch schwieriger, als Klara Bossow mit Gelb-Rot vorzeitig vom Feld musste. In Überzahl nutzte Jena den Platz eiskalt aus: Elli Richter (76.) und Emy Bührig (81.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und besiegelten den deutlichen Auswärtssieg der Jenaer Zweitvertretung.

In Rostock erlebten die 92 Zuschauer eine Partie, in der die Gäste aus Thüringen vor allem kurz vor dem Pausenpfiff ihre ganze Entschlossenheit zeigten. Lange Zeit hielt die Defensive der Hanseatinnen stand, doch Anna Axer (41.) brach kurz vor dem Seitenwechsel den Bann. Nur zwei Minuten später schockte Leni Hof (43.) die Heimelf mit dem zweiten Treffer.

Die Erlösung für Union Berlin brachte schließlich Hannah Kratz (74.), die den Ball zur Führung im Netz unterbrachte. Dieser Treffer wirkte wie ein Befreiungsschlag: Nur zwei Zeigerumdrehungen später legte Carla Jenete Okoro (76.) nach und sorgte für großen Jubel im Lager der Berlinerinnen. In der Nachspielzeit krönte Elisabeth Steiner (90.+4) die Schlussoffensive mit dem Tor zum 3:0-Endstand.

Ein Geduldsspiel bekamen die 100 Zuschauer in Berlin zu sehen. Der 1. FFV Erfurt verteidigte leidenschaftlich und machte es der Berliner Zweitvertretung über weite Strecken extrem schwer, eine Lücke zu finden. Bis tief in die zweite Halbzeit hinein stand die Null auf beiden Seiten, während die Intensität in den Zweikämpfen stetig zunahm.

1. FFC Turbine Potsdam II – 1. FC Magdeburg 2:2

In Potsdam entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch vor 40 Zuschauern, der bis zur letzten Sekunde alles bot. Die Turbine-Zweitvertretung startete sehr fokussiert und erarbeitete sich durch Helene Duwe (26.) und Lucia Stritzke (34.) eine komfortable Zwei-Tore-Führung zur Pause. Doch Magdeburg kam mit einer beeindruckenden Willensleistung zurück auf den Platz.

Amy Cienskowski (63.) erzielte den Anschlusstreffer und leitete eine turbulente Schlussphase ein. Innerhalb von nur zwei Minuten überschlugen sich die Ereignisse, als sowohl Kira Josefin Bölke (72.) auf Magdeburger Seite als auch Larissa Bemme (74.) bei Potsdam jeweils mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden. In diesem hitzigen Umfeld behielt Charlotte Klein (77.) die Nerven und markierte den Ausgleich für den 1. FC Magdeburg, der den Punktgewinn danach leidenschaftlich verteidigte.

Hertha BSC – SV BW Hohen Neuendorf 5:0

Nach einer torlosen ersten Halbzeit sahen die 213 Zuschauer in Berlin eine furiose Leistungssteigerung der Herthanerinnen. Die Gäste aus Hohen Neuendorf hatten dem Offensivdrang nach dem Seitenwechsel nur noch wenig entgegenzusetzen. Elfie Wellhausen (53.) eröffnete den Torreigen, woraufhin Clara Dreher (56.) fast im direkten Gegenzug auf 2:0 erhöhte.

Die Spielfreude der Berlinerinnen war nun förmlich greifbar. Svenja Poock (62.) sorgte für den dritten Treffer und legte in der 77. Minute mit ihrem zweiten persönlichen Erfolg nach. Den Schlusspunkt unter diesen einseitigen zweiten Durchgang setzte erneut Elfie Wellhausen (90.), die mit dem 5:0 den Heimsieg perfekt machte und für große Erleichterung im Hertha-Lager sorgte.

RB Leipzig II – Türkiyemspor Berlin 6:0

In Leipzig demonstrierte die Zweitvertretung von RB ihre offensive Durchschlagskraft vor 50 Zuschauern. Von der ersten Minute an suchten die Gastgeberinnen den Weg nach vorne. Alexandra Scheffler (10.) erzielte die frühe Führung, die Natalie Grenz (25.) wenig später ausbaute. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgten beide Spielerinnen mit einem weiteren Doppelschlag durch Alexandra Scheffler (42.) und Natalie Grenz (45.+1) für die Vorentscheidung.

Türkiyemspor Berlin bemühte sich im zweiten Spielabschnitt um Schadensbegrenzung, fand jedoch kaum Entlastung gegen das druckvolle Spiel der Leipzigerinnen. In der Schlussphase schlug RB erneut zu: Leonie Preußler (82.) bewies vom Punkt Nervenstärke und verwandelte einen Foulelfmeter sicher, bevor Melina Bahs (86.) den Ball zum 6:0-Endstand über die Linie drückte.

SV Eintracht Leipzig-Süd – 1. FFC Fortuna Dresden 3:2

Ein hochemotionales und enges Spiel erlebten die 55 Zuschauer in Leipzig, bei dem die Führung mehrfach auf der Kippe stand. Nele Oberstein (24.) brachte die Eintracht in Front, doch Dresden schlug durch Jennifer Keller (37.) noch vor der Pause zurück. Die zweite Halbzeit bot dann drei Minuten puren Wahnsinn: Zunächst erzielte Laura Schubert (53.) das 2:1 für Leipzig, doch postwendend erhöhte Paula Melsheimer (54.) auf 3:1.

Während die Heimelf noch jubelte, verkürzte erneut Jennifer Keller (55.) mit ihrem zweiten Treffer für Fortuna Dresden auf 3:2. In der verbleibenden halben Stunde entwickelte sich eine leidenschaftliche Abwehrschlacht. Dresden warf alles nach vorne, doch Leipzig-Süd verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Kampfgeist bis zum Schlusspfiff und sicherte sich die volle Punkteausbeute.