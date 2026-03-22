1. FC Magdeburg macht 0:2 wett, Hertha BSC siegt klar, Brieselang top

In der Frauen-Regionalliga Nordost und in der Frauen-Landesliga Brandenburg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
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Lange Zeit neutralisierten sich die Mannschaften in einem intensiven Spiel, in dem die Defensivreihen kaum eine Lücke boten. Es entwickelte sich eine nervenaufreibende Zitterpartie, bei der die Zuschauer bis tief in die Nachspielzeit auf den entscheidenden Moment warten mussten.
In der 92. Minute schlug die Stunde von Denise Simon. Mit großer Entschlossenheit brachte sie den Ball im Netz unter und markierte den Treffer des Tages. Während der Anhang des FSV Babelsberg 74 in grenzenlosen Jubel ausbrach, blieb den Brandenburgerinnen keine Zeit mehr für eine Antwort. Ein Moment der Unachtsamkeit in der Schlussphase entschied diese Begegnung zugunsten der Gäste.
In Potsdam gab es ein Spiel, das von der ersten Minute an eine klare Richtung einschlug. Die Gäste aus Brieselang starteten hocheffektiv und gingen durch Franziska Kühn (4.) früh in Führung. Die dritte Mannschaft von Turbine Potsdam schüttelte sich kurz und schlug durch Kea Tammen (5.) fast postwendend zurück. Doch dieser Ausgleich hielt dem enormen Offensivdrang der Grün-Weißen nicht lange stand.
Sandra Wiegand (24.) und erneut Franziska Kühn (28.) stellten die Weichen noch vor der halben Stunde auf Sieg. Brieselang blieb hungrig und erhöhte durch Sandra Wiegand (42.) sowie Jenny Trommer (45.+2) noch vor dem Gang in die Kabinen auf 1:5. Auch nach dem Seitenwechsel kannte das Spiel nur eine Richtung. Jenny Trommer (57.), Kimberly Stegermaier (67.) und schließlich zum dritten Mal Sandra Wiegand (80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und besiegelten diesen deutlichen Auswärtserfolg mit einer beeindruckenden mannschaftlichen Geschlossenheit.
Ein hochemotionales Duell entwickelte sich in Babelsberg, wobei die Spannung vor allem in der zweiten Halbzeit ihren Höhepunkt erreichte. Nach einer torlosen ersten Stunde nahm die Partie durch zwei Standardsituationen so richtig Fahrt auf. In der 71. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt: Miriam Karras bewies Nervenstärke und verwandelte den Foulelfmeter zur Führung für den SC Oberhavel Velten.
Die Gastgeberinnen von Babelsberg 03 antworteten mit viel Feuer und drängten leidenschaftlich auf den Ausgleich. Nur wenige Minuten später wurde auch ihnen ein Strafstoß zugesprochen, den Anne-Kathrin Seifert (78.) sicher zum 1:1 verwertete. Doch die Freude im Lager der Babelsbergerinnen war nur von extrem kurzer Dauer. Praktisch im direkten Gegenzug schlug Velten eiskalt zurück: Marie Gutschke (79.) nutzte die kurzzeitige Unordnung in der Hintermannschaft und erzielte den Treffer zum 1:2-Endstand. Babelsberg warf in den letzten Minuten alles nach vorne, konnte die drohende Niederlage aber nicht mehr abwenden.
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