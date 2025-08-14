1. FC Magdeburg leiht Verteidiger mit Bundesliga-Erfahrung aus

Am Donnerstag hat der 1. FC Magdeburg ein weiteres Mal Vollzug gemeldet. Mit Max Geschwill begrüßt der Zweitligist einen Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison 19 Mal für Holstein Kiel in der Bundesliga aufgelaufen ist.

"Ich freue mich auf den FCM. Der Club ist ein Traditionsverein und hat eine sensationelle Fanszene. Ich möchte gerne meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des FCM leisten", sagte der 24-Jährige zu seinem Wechsel von der Förde in die Börde. Ausgebildet wurde Geschwill im Nachwuchs der TSG 1899 Hoffenheim. Aus diesen Tagen ist der Defensivmann schon FCM-Sportchef Otmar Schork bekannt. Zum Spielerprofil:

FCM-Cheftrainer Markus Fiedler sieht dies ganz ähnlich. "Wir freuen uns sehr, dass wir Max verpflichten konnten", sagte der 39-Jährige und weiter: "Mit seinem starken linken Fuß wird er unsere Innenverteidigung bereichern. Zudem hat er sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt und zuletzt wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt."

"Ich kenne ihn schon sehr lange aus seiner Zeit in Hoffenheim. Wir sind davon überzeugt, dass er unsere Defensive weiter stabilisieren und verstärken wird", sagte Schork über den Neuzugang. Bei Holstein Kiel habe Geschwill gezeigt, "dass er über eine hohe Qualität verfügt", so Schork.

