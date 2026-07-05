1. FC Magdeburg leiht Offensivtalent von Premier-League-Club aus

– Foto: 1. FC Magdeburg

Pünktlich zum Start ins Trainingslager hat der 1. FC Magdeburg einen weiteren Neuzugang präsentiert. Vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion wechselt das Offensivtalent Doyoung Yoon für ein Jahr per Leihe zum Zweitligisten an die Elbe.

Der 19-jährige Südkoreaner feierte in seiner Heimat schon im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der K League 1 - der höchsten Spielklasse des Landes. Nach 33 Pflichtspielen für Daejeon Hana Citizen wechselte der 1,73 Meter große Linksfuß im Sommer 2025 zu Brighton & Hove Albion. Nach jeweils halbjährlichen Leihen zu Excelsior Rotterdam und dem FC Dordrecht in die Niederlande folgt nun der Schritt nach Deutschland. Zum Spielerprofil:

"Doyoung ist ein äußerst talentierter Spieler, der mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seinen offensiven Qualitäten hervorragend in unser Anforderungsprofil passt", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel über den Flügelspieler. Dieser werde mit seiner Variabilität "insbesondere auf der rechten Seite zusätzliche Optionen eröffnen", unterstreicht Jaekel und ergänzt: "Gleichzeitig bietet ihm die Leihe die Möglichkeit, im deutschen Profifußball wertvolle Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln und seine Entwicklung konsequent voranzutreiben."

"Die sportlich Verantwortlichen haben mir vom ersten Moment an großes Vertrauen entgegengebracht und mir einen klaren Plan für meine Entwicklung aufgezeigt", sagt Doyoung Yoon zu seinem Wechsel. Nach der Zeit in den Niederlanden sei es "für mich wichtig, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen", führt der Südkoreaner aus. Für den 19-Jährigen warten in seiner ersten Woche beim FCM gleich intensive Tage: "Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft im Trainingslager kennenzulernen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen."