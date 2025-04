1. FC Magdeburg II und RSV Eintracht 1949 auswärts gefordert

Am morgigen Samstag und am Ostermontag stehen in der NOFV-Oberliga Süd drei richtungsweisende Nachholspiele an. Im Fokus: der Tabellenzweite RSV Eintracht 1949, der beim heimstarken Bischofswerdaer FV 08 bestehen muss, sowie der Spitzenreiter 1. FC Magdeburg II, der beim SC Freital gefordert ist. Zudem will der VfB Germania Halberstadt nach der deutlichen Heimniederlage bei Budissa Bautzen Wiedergutmachung leisten.