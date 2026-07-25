1. FC Magdeburg II stürmt an die Spitze – Torspektakel in Aue

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Im Steigerwaldstadion feierte der FC Rot-Weiß Erfurt vor 8226 Zuschauern einen furiosen Einstand in die neue Spielzeit und ließ dem BFC Dynamo keine Chance. Die Hausherren dominierten das Geschehen im ersten Durchgang nach Belieben. Die Torfolge eröffnete Hinata Gonda in der 13. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Derselbe Spieler erhöhte in der 21. Minute auf 2:0, ehe Marco Wolf in der 28. Minute das Tor zum 3:0 nachlegte. Noch vor dem Pausenpfiff schraubte erneut Hinata Gonda in der 36. Minute das Ergebnis auf 4:0 hoch. Im zweiten Spielabschnitt gelang Levin Mattmüller in der 49. Minute lediglich der Treffer zum 4:1-Endstand für die Berliner Gäste. ---

Vor 1854 Zuschauern im Werner-Seelenbinder-Stadion sicherte sich der 1. FC Lokomotive Leipzig drei hart erarbeitete Auswärtspunkte beim FSV 63 Luckenwalde. Die Torfolge begann mit einem schnellen Rückschlag für die Leipziger, als Felix Pilger bereits in der 3. Minute das Tor zum 1:0 für die Hausherren erzielte. Die Gäste bewiesen jedoch Geduld und drängten auf die Antwort: Dorian Cevis markierte in der 23. Minute den Ausgleich zum 1:1. In einer von großer Intensität geprägten Schlussphase drehte Lokomotive Leipzig die Partie vollends: Ricky Bornschein traf in der 82. Minute zum 1:2, bevor Ayodele Adetula in der 85. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand für die Entscheidung sorgte. ---

Vor 875 Zuschauern feierte der Chemnitzer FC einen deutlichen Auswärtserfolg bei Hertha BSC II. Die Torfolge eröffnete Ron Berlinski in der 28. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel baute Domenico Alberico in der 51. Minute die Führung auf 0:2 aus. Die Hoffnungen der Berliner, noch einmal zurückzukommen, erlitten einen weiteren Dämpfer, als Oluwajimi Adetokunbo-Adelenu in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl schraubte Chemnitz das Ergebnis weiter in die Höhe: David Vogt traf in der 71. Minute zum 0:3, ehe Jonas Marx in der 76. Minute den Treffer zum 0:4-Endstand markierte. ---

In einer umkämpften Begegnung teilten sich der BFC Preussen und der Aufsteiger RSV Eintracht 1949 die Punkte. Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und gingen in der 22. Minute durch Nikolas Frank mit 1:0 in Führung. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und belohnten ihren leidenschaftlichen Einsatz in der zweiten Halbzeit: Endi Jupolli erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Einen fulminanten Heimsieg landete der 1. FC Magdeburg II gegen den Aufsteiger SV Tasmania Berlin. Die Hausherren brannten besonders vor der Pause ein Offensivfeuerwerk ab. Marcel Zajusch eröffnete in der 35. Minute die Torfolge zum 1:0. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Magnus Baars in der 42. Minute per Foulelfmeter auf 2:0, woraufhin Luc Elsner in der 45. Minute das 3:0 und Timo Birk in der Nachspielzeit (45.+3) das 4:0 nachlegten. Im zweiten Durchgang verkürzte Erich Berko für die Gäste in der 49. Minute auf 4:1. Den Schlusspunkt dieser hochemotionalen Partie setzte Jeremie Niklaus in der 88. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand. ---

Ein spektakuläres Unentschieden erlebten 8611 Zuschauer beim Duell zwischen Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue und der VSG Altglienicke. Die dramatische Torfolge begann mit einem Pechvogel: Lennart Czyborra traf in der 17. Minute per Eigentor zur 1:0-Führung für Aue. Die Berliner Gäste drehten das Spiel jedoch noch vor der Pause durch Sydney Mohamed Sylla in der 31. Minute zum 1:1 und John Brooks in der 39. Minute zum 1:2. Fast postwendend markierte Tim Luis Maciejewski in der 40. Minute den Ausgleich zum 2:2. Im zweiten Spielabschnitt brachte Marcel Bär die Hausherren per Foulelfmeter in der 58. Minute mit 3:2 in Front. Doch die VSG zeigte Moral und erkämpfte sich durch Jonas Nietfeld in der 85. Minute noch den Treffer zum 3:3-Endstand. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 live PUSH

Kaum eine Begegnung des ersten Spieltags trägt so viel tabellarische Schärfe wie das Duell zwischen FC Carl Zeiss Jena und FSV Zwickau. Jena wurde mit 72 Punkten Zweiter und lag damit punktgleich mit Meister Lokomotive Leipzig. 22 Siege, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen sowie 65:35 Tore reichten dennoch nicht für Rang eins. Der Abstand zwischen großer Saison und verpasster Chance war denkbar klein, der neue Anlauf beginnt nun gegen den Dritten. Der FSV Zwickau beendete die vorige Spielzeit mit 64 Punkten, 19 Siegen, sieben Unentschieden und acht Niederlagen bei 52:44 Toren. Acht Punkte trennten Zwickau von Jena und Lok, nur ein Punkt vom viertplatzierten Halleschen FC. Beide Vereine beginnen bei null, doch ihre Ausgangslage bleibt von der Vorsaison geprägt: Jena muss einen punktgleichen zweiten Platz verarbeiten, Zwickau den Anschluss an die beiden Führenden herstellen. Das direkte Duell kann deshalb schon früh eine erste Linie im neuen Titelrennen ziehen.

Morgen, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH

Der Greifswalder FC geht als Tabellenfünfzehnter der vergangenen Saison in den Auftakt. 38 Punkte, neun Siege, elf Unentschieden und 14 Niederlagen bei 40:45 Toren bedeuteten einen Platz unmittelbar oberhalb der damaligen unteren Tabellenregion. Mit dem Halleschen FC wartet nun ein Gegner, der 25 Punkte mehr sammelte und bis in die Spitzengruppe vorgedrungen war. Für Greifswald ist die Begegnung damit sofort ein Härtetest gegen einen der besser platzierten Klubs. Der Hallesche FC wurde mit 63 Punkten Vierter. 19 Siege, sechs Unentschieden und neun Niederlagen sowie 63:36 Tore belegen eine starke Saison, in der nur ein Punkt auf den FSV Zwickau und neun Punkte auf das punktgleiche Spitzenduo fehlten. Halle beginnt daher mit der Erwartung, den Kontakt nach ganz oben enger zu gestalten. Greifswald wiederum muss angesichts zweier direkter Abstiegsplätze früh Stabilität gewinnen. So prallen am ersten Spieltag Ambition und Vorsicht mit voller Wucht aufeinander.

Morgen, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 live PUSH