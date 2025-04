1. FC Magdeburg II setzt sich ab – Halberstadt bleibt ohne Chance

Am heutigen Mittwochabend kam es zum Nachholspiel in der NOFV-Oberliga Süd zwischen dem VfB Germania Halberstadt und dem 1. FC Magdeburg II. Vor 715 Zuschauern zeigte der Spitzenreiter eine starke Leistung und setzte sich mit 3:0 durch. Mit diesem Sieg baut Magdeburg seine Tabellenführung aus und setzt ein deutliches Zeichen im Titelrennen.

Der VfB hatte zwar versucht, im ersten Abschnitt Paroli zu bieten, doch die Offensivbemühungen waren harmlos. Sie scheiterten immer wieder an der Defensivstärke des Tabellenführers. Erst in der Schlussphase setzte Albert Frank Millgramm den finalen Akzent: Er erzielte das 3:0 (84.), was den deutlichen Sieg für Magdeburg perfekt machte.

Der VfB Germania Halberstadt hatte im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg II keine Chance. Die Partie war allerdings bis zur 57. Minute torlos, dann brachte Magnus Baars mit einem Treffer die Gäste auf die Siegerstraße. Baars, der mit seinen zwei Toren die Magdeburger in der zweiten Hälfte in Führung brachte, verwandelte eine gefährliche Szene im Strafraum eiskalt zum 1:0 (57.). Nur sechs Minuten später erzielte Baars erneut, als er den Ball zum 2:0 über die Linie drückte (63.). Ein schwerer Schlag für Halberstadt.

Halberstadt konnte die Dominanz des Gastgebers nicht aufhalten und musste sich nach dieser Niederlage endgültig aus den oberen Rängen verabschieden. Magdeburg hingegen setzt sich mit 54 Punkten weiter an der Spitze fest und hat nun ein beruhigendes Polster auf die Verfolger.

---

Morgen, 18:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode VfB Auerbach 1906 Auerbach

Ein Spiel mit klar verteilten Rollen – zumindest tabellarisch. Doch die jüngsten Leistungen der beiden Teams lassen auf eine umkämpfte Partie schließen. Wernigerode (13.) verkaufte sich zuletzt teuer gegen Krieschow, obwohl die Partie früh mit drei Gegentreffern entschieden schien. Filipe Almeida verkürzte kurz nach der Pause, weitere Möglichkeiten wurden nicht genutzt.

Auerbach (6.) dagegen steckt nach dem 0:3 gegen Magdeburg II in einem kleinen Dilemma: Die Vogtländer waren chancenlos, besonders in der Offensive fehlten Ideen und Durchschlagskraft. Mit 38 Punkten liegt man weiterhin in Reichweite der Top-Fünf – ein Auswärtssieg in Wernigerode wäre ein wichtiger Schritt zurück auf Kurs. Spannung ist garantiert – für Auerbach geht es um die obere Tabellenregion, für Einheit um Punkte im Kampf gegen das Abrutschen.