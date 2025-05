1. FC Magdeburg II mit 5:0 – VfB Krieschow und VfL Halle gleichauf

Der 28. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd brachte klare Siege und späte Punktgewinne. Während der 1. FC Magdeburg II seine Dominanz mit einem 5:0 in Zorbau unterstrich, sind der VfB 1921 Krieschow und der VfL Halle 1896 im Rennen um Platz zwei punktgleich.

Der VfB 1921 Krieschow hat seine Pflichtaufgabe beim abgeschlagenen Schlusslicht erfüllt. Gegen den Ludwigsfelder FC gelang dem Tabellendritten ein 2:0-Auswärtssieg. Nach einer frühen Roten Karte für Jonathan Schwarz (35.) nutzte Andy Hebler noch vor der Pause die Überzahl und traf zur Führung (44.). Miguel Pereira Rodrigues erhöhte in der 81. Minute auf 2:0.

Der RSV Eintracht 1949 hat im Kampf um Platz zwei erneut Punkte liegen lassen. In Sandersdorf lag das RSV-Team, das ohne den gelb-rot gesperrten Trainer Patrick Hinze antrat, nach einem unglücklichen Eigentor von Tom Fron zur Pause zurück (45.). Erst in der 71. Minute gelang Ernes Matjaz der Ausgleich. Für Sandersdorf war es ein hart erkämpfter Punkt im Tabellenmittelfeld, für die Gäste hingegen ein erneuter Rückschlag nach der Niederlage in Krieschow.

