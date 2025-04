1. FC Magdeburg II gewinnt das Spitzenspiel gegen RSV Eintracht 1949

– Foto: Nachwuchsfussball Dresden

Mit den Sonntagsspielen ist der 25. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd abgeschlossen. Tabellenführer 1. FC Magdeburg II feierte einen Heimsieg im Spitzenspiel gegen Verfolger RSV Eintracht 1949. Mit 13 Punkten Vorsprung bei fünf noch ausstehenden Begegnungen dürfte dem FCM der Titel kaum noch zu nehmen sein.

Krieschow bleibt im Rennen um die Spitzenplätze. In einer intensiven Partie setzte sich die Mannschaft mit 2:1 gegen den VfB Auerbach durch. Vor 214 Zuschauern brachte Colin Raak die Hausherren in der 14. Minute in Führung. Auerbach blieb jedoch gefährlich und kam durch Charlie Spranger in der 41. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause schlug Krieschow erneut zu: Paul Pahlow erzielte in der 61. Minute den entscheidenden Treffer. ---

Freital musste gegen Einheit Wernigerode einen Rückschlag hinnehmen. Trotz Heimvorteil vor 207 Zuschauern gerieten die Freitaler kurz vor der Pause durch Danny Wagner (43.) in Rückstand. Nick Schmidt erhöhte in der 61. Minute auf 2:0 für die Gäste, die in der Tabelle etwas Luft im Abstiegskampf gewannen. Felix Hennig verkürzte zwar vier Minuten später auf 1:2, doch zu mehr reichte es für Freital nicht. ---

Bischofswerda sicherte sich beim abgeschlagenen Tabellenletzten Ludwigsfelder FC einen knappen 1:0-Auswärtssieg. In einer zähen Partie, die 124 Zuschauer verfolgten, fiel der einzige Treffer spät: Luis Bürger traf in der 77. Minute für die Gäste. ---

Einen wahren Schlagabtausch lieferten sich Germania Halberstadt und Wismut Gera. Vor 307 Zuschauern ging Gera durch zwei Treffer von Califo Balde (25., 31.) früh mit 2:0 in Führung. Doch Halberstadt schlug beeindruckend zurück: Nick Poser traf in der 57. und 58. Minute doppelt zum Ausgleich. Pascal Hackethal verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter zur 3:2-Führung für die Hausherren. Trotz des Ausgleichs durch Nikita Bondarenko (65.) und einer Gelb-Roten Karte gegen Max Zerrenner (67.) für Gera, behielt Halberstadt am Ende die Oberhand. Paul Grzega erzielte in der 88. Minute den viel umjubelten Siegtreffer. ---

Im Kellerduell gelang Blau-Weiß Zorbau ein enorm wichtiger Auswärtssieg. Joel Marks brachte die Gäste bereits in der 21. Minute in Führung. Rudolstadt schlug jedoch umgehend zurück: Maximilian Schlegel glich nur eine Minute später per Foulelfmeter aus. Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Jasper Raul Günther mit seinem Treffer in der 47. Minute für die erneute Führung der Zorbauer, die sie nicht mehr aus der Hand gaben. ---

Bautzen bleibt auf Kurs Klassenerhalt. Vor 215 Zuschauern sicherte sich der FSV Budissa Bautzen einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf. Die Partie war über weite Strecken von viel Kampf geprägt. Das Tor des Tages erzielte Moritz Noack in der 52. Minute. Sandersdorf versuchte in der Schlussphase alles, blieb aber ohne Erfolg. ---

Der 1. FC Magdeburg II hat einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Im Spitzenspiel vor 374 Zuschauern setzte sich die U23 des Zweitligisten mit 3:1 gegen den Verfolger RSV Eintracht 1949 durch. Jason Ceka brachte die Hausherren bereits in der 13. Minute per Foulelfmeter in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte Albert Frank Millgramm mit einem Doppelschlag (84., 89.) für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit verkürzte Matthias Steinborn ebenfalls per Foulelfmeter noch auf 3:1, doch der späte Treffer war nur noch Ergebniskosmetik. Der 1. FC Magdeburg II führt die Tabelle nun mit 60 Punkten klar an und hat bereits 13 Zähler Vorsprung auf den RSV Eintracht, der sich mit 47 Punkten auf Rang steht. ---