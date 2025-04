1. FC Magdeburg II dominiert Topduell, VfL Halle schlägt RSV Eintracht

– Foto: Nachwuchsfussball Dresden

Am 23. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd behauptete der 1. FC Magdeburg II mit einem überzeugenden Auswärtssieg in Krieschow die Tabellenführung. Im Verfolgerduell entschied der VfL Halle 1896 das Heimspiel gegen den RSV Eintracht 1949 in der Nachspielzeit für sich. Halberstadt und Auerbach punkteten ebenfalls dreifach.

In einem hitzigen Duell setzte sich Union Sandersdorf mit 2:1 in Rudolstadt durch. Moritz Griesbach brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, Pascal Pannier erhöhte nach der Pause auf 2:0 (54.). Trotz eines Platzverweises für Griesbach (67.) und dem Anschlusstreffer durch Maximilian Schlegel per Strafstoß (76.), ebenfalls nach einer roten Karte gegen Rudolstadts Tommy Barth, retteten die Gäste den Auswärtssieg über die Zeit.

---

Wernigerode und Bischofswerda trennten sich mit 2:2. Firas Romdhane brachte die Hausherren früh in Führung (12.), doch Luis Bürger glich nur neun Minuten später für die Gäste aus. Ein Eigentor von Paul Fromm stellte die Weichen vorerst wieder auf Heimsieg (25.), ehe Steve Zizka mit seinem späten Treffer in der 82. Minute den Endstand herstellte.

Freital feierte einen 3:1-Heimsieg gegen Wismut Gera. Bereits in der 7. Minute traf Felix Hennig zur Führung, Rick Edward Wuchrer legte in der 26. Minute nach. Nach dem Anschlusstor durch Califo Balde (51.) stellte Philip Weidauer sieben Minuten später den alten Abstand wieder her (58.). Damit bleibt Freital weiter in der oberen Tabellenhälfte, während Gera einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen muss.

Im Kellerduell unterlag Ludwigsfelde dem direkten Konkurrenten aus Zorbau mit 1:2. Ricardo Franke sorgte früh für Hoffnung bei den Gastgebern (5.), doch Kevin Neuhaus (55.) und Stefan Raßmann (64.) drehten die Partie zugunsten der Gäste aus Sachsen-Anhalt. Ludwigsfelde bleibt damit abgeschlagen auf dem letzten Platz, während Zorbau neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpft.

Im Verfolgerduell zwischen dem Tabellendritten VfL Halle und dem Zweiten RSV Eintracht 1949 entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit: Dario Borval traf in der 90.+3 Minute zum viel umjubelten 1:0. Halle verkürzte damit den Rückstand auf den RSV Eintracht 1949 auf einen Punkt.

Auerbach zeigte sich in Bautzen effizient und abgeklärt. Ben Bauer brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, Cedric Graf erhöhte nach einer guten Stunde auf 2:0 (66.). In der Schlussphase stellte Auerbach den 3:0-Endstand her durch Ben Weigel (90.).

Der Tabellenführer 1. FC Magdeburg II ließ auch beim VfB Krieschow nichts anbrennen. Joonas Frenzel traf früh zur Führung (11.), Jason Ceka legte zwölf Minuten später nach (23.). Colin Raak verkürzte für die Gastgeber noch vor der Pause (45.), doch erneut Frenzel (56.) und Ceka (67.) sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Der 1. FC Magdeburg II steht nun bei 48 Punkten nach 21 Spielen.