1. FC Magdeburg holt neuen Angreifer: "Moderner Mittelstürmer"

– Foto: 1. FC Magdeburg

Wenige Tage nach dem Abschied von Alexander Ahl-Holmström zum dänischen Erstligisten Odense BK hat der 1. FC Magdeburg den freigewordenen Kaderplatz in der Offensive neu besetzt. Am Mittwoch hat der Zweitligist die Verpflichtung von Roko Simic bekanntgegeben. Der zehnte Neuzugang des Sommers wird bis zum Saisonende von Cardiff City aus der englischen Championship ausgeliehen.

Bereits in der vergangenen Saison spielte der 22-Jährige in der 2. Bundesliga: Damals lief der in Mailand geborene Kroate für den Karlsruher SC auf. Nun soll der 1,90 Meter große Angreifer, der unter anderem schon bei RB Salzburg gespielt hat, die Offensive des 1. FC Magdeburg verstärken. Zum Spielerprofil:

Simic sei "ein moderner Mittelstürmer, der mit seiner Physis, seiner Technik und seinem Torinstinkt viele Qualitäten mitbringt, die wir gesucht haben", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel über den Leihspieler. "Er hat in Salzburg eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen und früh den Schritt in den Profibereich der österreichischen Bundesliga geschafft. Trotz seines jungen Alters konnte er dadurch bereits wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln", so Jaekel.

Simic lobt die Stimmung in der Avnet Arena: "Wirklich beeindruckend"

Nach dem Abgang von Ahl-Holmström sei klar gewesen, "dass wir uns im Sturm noch einmal verstärken wollen", erklärt der Sportdirektor. Mit Simic gewinne man nun "einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der gleichzeitig schon viel Qualität mitbringt", weshalb man überzeugt sei, "dass er unsere Offensive mit seinen Fähigkeiten bereichern und uns zusätzliche Möglichkeiten im Angriffsspiel geben wird", so Jaekel.