1. FC Magdeburg gastiert zur Saisoneröffnung bei Regionalligisten

Der 1. FC Magdeburg und der Chemnitzer FC haben im vergangenen Jahrzehnt so manche Schlacht in der 3. Liga gegeneinander geschlagen. Im Jahr 2020 allerdings trennten sich die Wege. Der CFC musste damals als Aufsteiger direkte wieder den Gang in die Regionalliga antreten. Für den FCM dagegen ging es zwei Jahre später sogar hoch in die 2. Bundesliga. Im Sommer nun kommt es zum Wiedersehen beider Clubs.

Wie die Chemnitzer am Mittwoch bekanntgaben, wird der 1. FC Magdeburg am 19. Juli zur Saisoneröffnung des Regionalligisten gastieren. Anstoß im Stadion an der Gellertstraße ist dann um 16 Uhr. Begleitet wird die Partie von einem bunten Rahmenprogramm. Der FCM gehöre "zu den spielerisch attraktivsten Adressen im deutschen Profifußball und bringt nicht nur spielerische Qualität, sondern auch große Strahlkraft mit", schreibt der CFC zur Verkündung des Testspiels.

"Wir freuen uns, dass es uns mit dem 1. FC Magdeburg gelungen ist, einen äußerst attraktiven Gegner für unsere große Saisoneröffnung gewonnen zu haben", erklärte Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder. "Wir wollen gemeinsam mit unseren Fans das erste Mal in der neuen Saison unser Stadion füllen – und mit einem positiven Erlebnis ins erste Pflichtspiel starten." Die Informationen zum Ticket-Vorverkauf würden in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Jener Test wird übrigens nicht das einzige Duell zwischen CFC und FCM in der neuen Saison sein. Nach dem Aufstieg der Magdeburger U23 treffen sich beide Clubs in der Regionalliga Nordost.