1. FC Magdeburg bezwingt Union Berlin klar, Hansa Rostock verliert

Die zweite Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam setzte sich gegen den 1. FFC Fortuna Dresden mit 3:0 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Finja Liebe die Gastgeberinnen kurz nach Wiederbeginn in Führung (48.). Helene Duwe baute den Vorsprung in der 68. Minute aus, ehe Shirley Rießner zehn Minuten vor dem Ende den 3:0-Endstand herstellte (82.).

Vor 516 Zuschauern feierte der 1. FC Magdeburg einen eindrucksvollen Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Union Berlin. Neele Abraham eröffnete den Torreigen in der 37. Minute, Charlotte Klein erhöhte wenig später auf 2:0 (41.). Kurz vor der Pause traf Kira Josefin Bölke zum 3:0 (45.+2). Nach dem Seitenwechsel dominierte Magdeburg weiter. Bölke schnürte mit Treffern in der 49. und 53. Minute einen Dreierpack, bevor Charlotte Klein mit ihrem zweiten Tor des Tages den Schlusspunkt zum 6:0 setzte (63.).

F.C. Hansa Rostock – 1. FFV Erfurt 0:1

Der 1. FFV Erfurt gewann beim F.C. Hansa Rostock knapp mit 1:0. Lange Zeit blieb die Partie ohne Tore, ehe Kira Hasenbein in der 62. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte. Diesen Vorsprung brachte Erfurt über die Zeit.

Hertha BSC – FC Carl Zeiss Jena II 3:2

Hertha BSC gewann gegen den FC Carl Zeiss Jena II eine dramatische Partie. Elfie Wellhausen brachte die Berlinerinnen kurz vor der Pause in Führung (39.) und erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (52.). In der Schlussphase kämpften sich die Gäste jedoch zurück. Julia Arnold verkürzte in der 80. Minute, ehe Leni Hof nur zwei Minuten später den Ausgleich erzielte (82.). Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Elfie Wellhausen erneut zu und vollendete ihren Dreierpack mit dem Siegtreffer in der 89. Minute.

RB Leipzig II – SV Eintracht Leipzig-Süd 5:1

RB Leipzig II setzte sich im Stadtduell deutlich gegen den SV Eintracht Leipzig-Süd durch. Leni Preuß brachte die Gastgeberinnen bereits in der sechsten Minute in Führung, Sarah Dittrich erhöhte wenig später auf 2:0 (11.). Mia Werner sorgte in der 35. Minute für den dritten Treffer. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Jennifer Weber zunächst auf 1:3 (54.), doch Mia Werner stellte mit ihrem zweiten Tor des Tages den alten Abstand wieder her (60.). Natalie Grenz machte in der 72. Minute den 5:1-Endstand perfekt.

SV BW Hohen Neuendorf – Türkiyemspor Berlin 1:1

Vor 48 Zuschauern trennten sich der SV BW Hohen Neuendorf und Türkiyemspor Berlin mit einem Unentschieden. Meliah Hartmann brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (42.). Sarah Tiede gelang in der 65. Minute der Ausgleich für die Gastgeberinnen. Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr.