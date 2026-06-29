1. FC Lok Stendal legt personell nach: "Auf unserer Shortlist" Oberliga Süd +++ Im Stadion am Hölzchen wurden die nächsten Neuverpflichtungen vorgestellt von Kevin Gehring · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser

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Beim 1. FC Lok Stendal schreitet die Personalplanung für die neue Saison voran. Mit Torjäger Maximilian Rieger (Osterburger FC) und Torhüter Emilio Schöne (SSV 80 Gardelegen) hatte sich der Oberligist bereits zwei begehrte Spieler aus der Region gesichert. Inzwischen stehen zwei weitere Neuzugänge im Stadion am Hölzchen fest.

Vom SV Preussen Schönhausen, der in der Landesliga-Relegation um den Klassenerhalt gegen den SC Naumburg unterlag, wechselt Tom Künnemann nach Stendal. "Tom ist kein Unbekannter in unserer Region und stand bereits letztes Jahr auf unserer Shortlist", erklärt Artem Sikulski, der Sportliche Leiter des 1. FC Lok. "Er hat eine außergewöhnlich professionelle Einstellung zu Ernährung, Schlaf und Fitness. Zudem ist er extrem lernwillig und beeindruckt mit seiner Einstellung, jeden Tag die beste Version von sich selbst zu werden", unterstreich Sikulski. Zum Spielerprofil:

>> Tom Künnemann Seit 2023 lief der 25-Jährige für die Preussen - zunächst in der Landesklasse, in der abgelaufenen Saison dann in der Landesliga - auf. Zuvor war der Mittelfeldspieler beim FSV Saxonia Tangermünde. Künnemann sehe "den Wechsel als große Chance, mich weiterzuentwickeln und dazuzulernen", erklärt er. "Für mich geht es jetzt darum, mich Schritt für Schritt im Team zu zeigen und mir meinen Platz zu erarbeiten. Ich werde alles reinwerfen, was ich habe, und freue mich auf die kommende Zeit", so der Neuzugang.