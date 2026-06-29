1. FC Lok Stendal legt personell nach: "Auf unserer Shortlist"

Beim 1. FC Lok Stendal schreitet die Personalplanung für die neue Saison voran. Mit Torjäger Maximilian Rieger (Osterburger FC) und Torhüter Emilio Schöne (SSV 80 Gardelegen) hatte sich der Oberligist bereits zwei begehrte Spieler aus der Region gesichert. Inzwischen stehen zwei weitere Neuzugänge im Stadion am Hölzchen fest.
Vom SV Preussen Schönhausen, der in der Landesliga-Relegation um den Klassenerhalt gegen den SC Naumburg unterlag, wechselt Tom Künnemann nach Stendal. "Tom ist kein Unbekannter in unserer Region und stand bereits letztes Jahr auf unserer Shortlist", erklärt Artem Sikulski, der Sportliche Leiter des 1. FC Lok.
"Er hat eine außergewöhnlich professionelle Einstellung zu Ernährung, Schlaf und Fitness. Zudem ist er extrem lernwillig und beeindruckt mit seiner Einstellung, jeden Tag die beste Version von sich selbst zu werden", unterstreich Sikulski. Zum Spielerprofil:
Seit 2023 lief der 25-Jährige für die Preussen - zunächst in der Landesklasse, in der abgelaufenen Saison dann in der Landesliga - auf. Zuvor war der Mittelfeldspieler beim FSV Saxonia Tangermünde. Künnemann sehe "den Wechsel als große Chance, mich weiterzuentwickeln und dazuzulernen", erklärt er. "Für mich geht es jetzt darum, mich Schritt für Schritt im Team zu zeigen und mir meinen Platz zu erarbeiten. Ich werde alles reinwerfen, was ich habe, und freue mich auf die kommende Zeit", so der Neuzugang.
Ebenfalls neu im Stadion am Hölzchen ist Bohdan Varenyk. Das 19-jährige Torhütertalent kommt vom Landesligisten TuS Schwarz-Weiß Bismark zum 1. FC Lok und "komplettiert unsere Keeper-Riege", schreiben die Stendaler. Für die Schwarz-Weißen kam der Schlussmann in den letzten zwei Jahren zu 35-Landesliga-Einsätzen. Zum Spielerprofil:
"Was mir besonders bei dem Jungen gefällt, ist der Wille, Fußball zu spielen. Ein Freitagabendspiel in der Kreisoberliga und 20 Stunden später ein Landesligaspiel sind für ihn selbstverständlich, wenn sein Verein ihn braucht", sagt Sikulski, der Varenyk aus gemeinsamen Bismarker Tagen bestens kennt und "sehr viel von seiner Entwicklung" halte.
Gemeinsam mit Philip Poser und Emilio Schöne wird Varenyk beim Oberligisten das Trio zwischen den Pfosten bilden. "Mit Bohdan, Emilio und Philip haben wir aus meiner Sicht drei Top-Torhüter, die unseren Trainingsprozess auf ein neues Level bringen und natürlich dabei helfen, alle Vereinsziele im Spielbetrieb der ersten sowie zweiten Männer zu erreichen", erklärt Sikulski. "Vor uns liegen viel Arbeit, große Ziele und neue Siege", sagt Varenyk zu einem Wechsel zu Lok.