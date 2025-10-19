1. FC Lok Stendal landet Spektakel-Sieg, VfL Halle verspielt ein 3:0

Für unterschiedliche Gemütslagen sorgten die Partien am Sonntag für die Vertreter aus Sachsen-Anhalt in der NOFV-Oberliga Süd. Während sich der 1. FC Lok Stendal über einen höchst spektakulären Sieg freuen durfte, genügte dem VfL Halle 96 eine 3:0-Führung nicht zum Auswärtssieg.
Der 1. FC Lok Stendal hat am Sonntag seinen zweiten Saisonsieg eingefahren - und wie! Im heimischen Stadion am Hölzchen landete der Aufsteiger einen 5:4-Erfolg über den FC Grimma. Dabei mussten sich die Altmärker von mehreren Rückschlägen zurückkämpfen und bewiesen große Moral.
Bereits nach 22 Minuten führten die Gäste aus Sachsen durch Kevin Werner und Robin Spreitzner mit 2:0. Philip Witte sorgte für den Lok-Anschluss (30.), Grimma konterte schnell durch Werner (39.), bis Niclas Buschke für die Hausherren nach einem aufregenden ersten Durchgang zum 2:3-Pausenstand traf.
Nach dem schnellen Ausgleich zum Beginn der zweiten Halbzeit durch Rosario Schulze (48.) hatte der Gast wiederum eine Antwort parat: Tommy Kind brachte Grimma erneut in Führung. Doch auch von diesem Rückschlag meldeten sich die Stendaler zurück. Mit seinen Treffern zwei und drei sorgte Witte (76., 85.) für den zweiten Heimsieg in Folge, durch den der Aufsteiger in der Tabelle Kontakt zum rettenden Ufer aufnimmt.
In der ersten Halbzeit schien es, als würde es eine Machtdemonstration werden: Schon nach einer guten halben Stunde führte der VfL Halle 96 im Gastspiel beim ambitionierten VfB Krieschow durch Niclas Hüttig (9., 31.) und Mathieu Racine (21.) mit 3:0. Doch jene deutliche Pausenführung sollte am Ende nicht für den fünften Saisonsieg genügen. Zwar parierte VfL-Keeper Julius Schmid zur Stundenmarke einen Krieschower Elfmeter, in der Folge aber meldete sich der VfB dennoch zurück.
Während Andy Hebler im weiteren Spielverlauf zwei weitere Strafstöße für die Hausherren verwandelte (66., 76.), sahen Hüttig (70.) und Racine (76.) auf Seiten der Gäste jeweils Rot. Zu neunt konnten die Hallenser die Führung nicht mehr verteidigen. Colin Raak traf zum späteren 3:3-Endstand für die Krieschower (81.).