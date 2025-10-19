1. FC Lok Stendal landet Spektakel-Sieg, VfL Halle verspielt ein 3:0

Der 1. FC Lok Stendal hat am Sonntag seinen zweiten Saisonsieg eingefahren - und wie! Im heimischen Stadion am Hölzchen landete der Aufsteiger einen 5:4-Erfolg über den FC Grimma. Dabei mussten sich die Altmärker von mehreren Rückschlägen zurückkämpfen und bewiesen große Moral.

Bereits nach 22 Minuten führten die Gäste aus Sachsen durch Kevin Werner und Robin Spreitzner mit 2:0. Philip Witte sorgte für den Lok-Anschluss (30.), Grimma konterte schnell durch Werner (39.), bis Niclas Buschke für die Hausherren nach einem aufregenden ersten Durchgang zum 2:3-Pausenstand traf.

Nach dem schnellen Ausgleich zum Beginn der zweiten Halbzeit durch Rosario Schulze (48.) hatte der Gast wiederum eine Antwort parat: Tommy Kind brachte Grimma erneut in Führung. Doch auch von diesem Rückschlag meldeten sich die Stendaler zurück. Mit seinen Treffern zwei und drei sorgte Witte (76., 85.) für den zweiten Heimsieg in Folge, durch den der Aufsteiger in der Tabelle Kontakt zum rettenden Ufer aufnimmt.