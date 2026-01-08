1. FC Lok Leipzig verpflichtet Spieler mit Bundesliga-Erfahrung

Der 1. FC Lok Leipzig verstärkt sich mit Innenverteidiger Filip Kusic. Der 29-Jährige wurde bei Mainz 05 und Energie Cottbus ausgebildet. Über die Stationen Energie Cottbus II, FCO Neugersdorf und 1. FC Köln II gelangte er zum damaligen Zweitligisten Erzgebirge Aue, wo er von 2018 bis 2020 aktiv war. In der Folge spielte Kusic zudem für Türkgücü München und den FSV Zwickau in der 3. Liga. Mit Energie Cottbus schaffte er 2024 den Aufstieg von der Regionalliga Nordost in die 3. Liga, wo er in der vergangenen Saison Stammspieler war.

Für den 1. FC Köln absolvierte Filip Kusic eine Partie in der Bundesliga. Daneben kann er 20 Einsätze in der 2. Bundesliga, 91 Einsätze in der 3. Liga und bislang insgesamt 99 Einsätze in der Regionalliga vorweisen. Nach dem Auslaufen seines Vertrags in Cottbus zum Ende der vergangenen Saison war Kusic zuletzt vereinslos. Beim 1. FC Lok unterschrieb er nun einen Vertrag bis zum 30.06.2027 und erhält die Rückennummer 36.