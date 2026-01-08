1. FC Lok Leipzig verpflichtet Spieler mit Bundesliga-Erfahrung

Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig präsentiert einen Zugang. Das teilt der Verein dazu mit:
FCL VERPFLICHTET FILIP KUSIC!
+++ Innenverteidiger unterschreibt bis 2027 +++
Der 1. FC Lok Leipzig verstärkt sich mit Innenverteidiger Filip Kusic. Der 29-Jährige wurde bei Mainz 05 und Energie Cottbus ausgebildet. Über die Stationen Energie Cottbus II, FCO Neugersdorf und 1. FC Köln II gelangte er zum damaligen Zweitligisten Erzgebirge Aue, wo er von 2018 bis 2020 aktiv war. In der Folge spielte Kusic zudem für Türkgücü München und den FSV Zwickau in der 3. Liga. Mit Energie Cottbus schaffte er 2024 den Aufstieg von der Regionalliga Nordost in die 3. Liga, wo er in der vergangenen Saison Stammspieler war.
Für den 1. FC Köln absolvierte Filip Kusic eine Partie in der Bundesliga. Daneben kann er 20 Einsätze in der 2. Bundesliga, 91 Einsätze in der 3. Liga und bislang insgesamt 99 Einsätze in der Regionalliga vorweisen. Nach dem Auslaufen seines Vertrags in Cottbus zum Ende der vergangenen Saison war Kusic zuletzt vereinslos. Beim 1. FC Lok unterschrieb er nun einen Vertrag bis zum 30.06.2027 und erhält die Rückennummer 36.
Toni Wachsmuth (Geschäftsführer): „Nach der Verletzung von Jan-Philipp Stein waren wir auf der Innenverteidiger-Position sehr dünn besetzt. Deswegen freuen wir uns sehr, dass die Verpflichtung von Filip jetzt schnell und auch über diese Saison hinaus geklappt hat – so kann er die komplette Vorbereitung inklusive Trainingslager mit der Mannschaft absolvieren. Er wird uns mit seiner Erfahrung, auch aus höheren Ligen, weiterhelfen und wir sind überzeugt, dass er sportlich und charakterlich super in die Mannschaft passt.“
Filip Kusic:„Ich bin sehr froh, dass es mit Lok Leipzig jetzt geklappt hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren super, es war ein sehr vertrauensvoller Austausch. Ich freue mich sehr, dass ich nun bei einem ambitionierten und traditionsreichen Verein angekommen bin und werde alles dafür geben, die gemeinsamen Ziele zu erreichen.“