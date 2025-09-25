1. FC Lok Leipzig und FC Rot-Weiß Erfurt im Fernduell

Der 1. FC Lokomotive Leipzig untermauerte zuletzt beim 7:2 bei Hertha BSC II seine Offensivstärke. Stefan Maderer erzielte dabei drei Treffer, Jonas Arcalean, Eren Öztürk, Dorian Cevis und Min-Gi Kang trafen ebenfalls. Mit 22 Punkten führt Lok die Tabelle an, punktgleich mit Erfurt. Nun wartet mit dem SV Babelsberg 03 ein Gegner, der gegen Altglienicke trotz eines späten Treffers von Luis Müller mit 1:2 verlor. Für Babelsberg, aktuell auf Platz zehn, geht es darum, den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte zu halten. Lok Leipzig will den Platz an der Sonne festigen. ---

Hertha BSC II kassierte gegen Lok Leipzig eine herbe 2:7-Heimpleite, bei der Dion Ajvazi und Janne Berner die beiden Berliner Treffer erzielten. Mit nur acht Punkten steht die Hertha-Reserve am unteren Tabellenende. Nun kommt Spitzenkandidat FC Rot-Weiß Erfurt, der im Topspiel gegen Chemnitz nach einer 2:0-Führung noch 2:2 spielte. Benjika Caciel und Obed Chidindu Ugondu hatten für Erfurt getroffen, ehe Tom Baumgart und Domenico Alberico ausglichen. Für Erfurt geht es darum, im Titelrennen keinen Boden zu verlieren. ---

Aufsteiger BFC Preussen überraschte am letzten Spieltag mit einem 1:0-Sieg beim Halleschen FC. Patrick Breitkreuz erzielte das goldene Tor. Damit hat Preussen nun zwölf Punkte auf dem Konto. Gegner ist die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg, die beim 4:0 gegen den FC Eilenburg glänzte. Abu-Bekir Ömer El-Zein, Magnus Baars und zweimal Noah Pesch sorgten für klare Verhältnisse. Der 1. FC Magdeburg II liegt mit 13 Punkten knapp vor Preussen. Ein echtes Duell zweier Teams, die sich im gesicherten Mittelfeld etablieren wollen. ---

Für den FC Eilenburg gab es beim 0:4 in Magdeburg nichts zu holen. Nach neun Spieltagen steht man mit fünf Punkten auf Platz 16. Nun empfängt Eilenburg das Schlusslicht FC Hertha 03 Zehlendorf, das gegen Zwickau knapp mit 0:1 verlor. Josua von Baer hatte die Partie entschieden. Zehlendorf hat erst einen Punkt gesammelt. Für beide Teams ist das direkte Duell ein frühes Keller-Endspiel, bei dem die Richtung für die kommenden Wochen vorgegeben wird. ---

Der FSV 63 Luckenwalde feierte beim 2:0 in Greifswald einen wichtigen Auswärtssieg. Simon Gollnack und Mike Bachmann trafen, trotz der Gelb-Roten Karte gegen Sofiene Rachid Jannene. Mit 15 Punkten haben die Brandenburger einen soliden Mittelfeldplatz. Gegner ist die BSG Chemie Leipzig, die zuletzt beim 2:0 gegen den BFC Dynamo aufhorchen ließ. Stanley Ratifo und Julius Hoffmann sorgten für den Sieg. Mit vier Punkten ist Chemie jedoch Vorletzter – ein Erfolg in Luckenwalde dürfte schon fast Pflicht sein. ---

Der FC Carl Zeiss Jena spielte sich mit einem 3:0 in Meuselwitz in die Spitzengruppe. Maxim Hessel, Manassé Eshele und Emeka Oduah trafen für den FCC. Damit rangiert Jena mit 19 Punkten auf Platz vier und bleibt in Reichweite der Spitze. Nun wartet mit dem Chemnitzer FC ein unangenehmer Gegner, der beim 2:2 in Erfurt Moral bewies. Tom Baumgart und Domenico Alberico sorgten für den späten Ausgleich. Chemnitz steht mit 14 Punkten im gesicherten Mittelfeld, will aber nach oben schielen. ---

Der FSV Zwickau erkämpfte sich beim 1:0-Sieg in Zehlendorf drei wichtige Punkte. Josua von Baer erzielte das Tor. Mit 15 Zählern steht Zwickau im oberen Mittelfeld. Der Hallesche FC dagegen kassierte zuhause gegen Aufsteiger BFC Preussen eine bittere 0:1-Niederlage. Trotz klarer Chancen wollte kein Treffer gelingen. Für Halle, aktuell Fünfter mit 19 Punkten, gilt es, im Aufstiegsrennen nicht den Anschluss zu verlieren. Ein Sieg in Zwickau wäre dafür enorm wichtig. ---

Die VSG Altglienicke gewann das Spiel in Babelsberg mit 2:1. Sydney Mohamed Sylla und Jonas Nietfeld trafen, der Anschlusstreffer von Luis Müller kam zu spät. Mit 21 Punkten bleibt Altglienicke Dritter. Nun empfängt die VSG in Fürstenwalde den BFC Dynamo, der nach der 0:2-Niederlage bei der BSG Chemie Leipzig auf Platz 14 abrutschte. Für den BFC ist das Duell bei einem Spitzenteam eine echte Standortbestimmung, während Altglienicke seine Siegesserie fortsetzen will. ---

