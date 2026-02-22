1. FC Lok Leipzig unaufhaltsam – ZFC Meuselwitz schockt FSV Zwickau

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nordost bot am heutigen Sonntag die Fortsetzung vom 23. Spieltag packende Duelle, die von purer Dominanz und einer handfesten Überraschung geprägt waren. Während der Tabellenführer seine Vormachtstellung eindrucksvoll untermauerte, erlebten die Fans in Meuselwitz ein wahres Offensiv-Feuerwerk gegen einen sichtlich überforderten Gegner.

In einem spannungsgeladenen Duell vor 1309 Zuschauern behielt der FC Rot-Weiß Erfurt die Oberhand gegen den 1. FC Magdeburg II. Die Gastgeber starteten mutig und belohnten sich in der 31. Minute mit der Führung: Marvin Pohl schlug einen Diagonalball auf die linke Seite zu Elisio Widmann, der die Kugel stark annahm, in den Strafraum zog und das Leder zum 1:0 im langen Eck versenkte. Für Widmann war es das erste Saisontor nach der ersten Saisonvorlage von Pohl. Doch die Freude der Magdeburger währte nur kurz, denn die Erfurter zeigten eine prompte Reaktion. In der 33. Minute schlug Obed Chidindu Ugondu eine Flanke von links in das Zentrum, wo Romarjo Hajrulla aus sieben Metern per Kopf zum 1:1-Ausgleich in das lange Eck einnickte. Nur drei Minuten später, in der 36. Minute, drehten die Gäste das Spiel komplett. Nach einem langen Ball von Til Linus Schwarz aus der eigenen Hälfte in die Spitze wollte Hajrulla das Leder aus 15 Metern an Keeper Kampa vorbeilegen. Der Torhüter hielt zunächst, doch der Abpraller sprang unglücklich gegen das Knie des Erfurters, wodurch Romarjo Hajrulla plötzlich allein vor dem Tor stand und den Ball zum 1:2-Halbzeitstand in das leere Netz schob.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. In der 71. Minute nutzte der Gast einen Fehler beim Steckpass aus. Der Ball gelangte zum freien Hajrulla am Elfmeterpunkt; diesem versprang das Leder zwar kurz, doch er bewies Übersicht und legte für Benjika Caciel auf. Caciel schaute Kampa aus 18 Metern aus und versenkte zum 1:3 im rechten Eck. In der dramatischen Schlussphase keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf. In der achten Minute der Nachspielzeit (90.+8) verwandelte Enis Bytyqi einen Foulelfmeter zum 2:3-Anschluss. Obwohl Torhüter Otto die Ecke ahnte, war der Schuss nach der Vorarbeit von Hector Hink zu platziert im linken Eck.

Vor einer Kulisse von 5200 Zuschauern unterstrich der Hallescher FC seine Ambitionen und feierte einen befreienden Heimsieg. In einer Partie, die von taktischer Disziplin und dem unbändigen Willen der Hausherren geprägt war, tat sich der Greifswalder FC sichtlich schwer, Akzente zu setzen. Die Erlösung für die Saalestädter kam in der zweiten Halbzeit: In der 57. Minute markierte Niclas Stierlin den Treffer zum 1:0 und brachte das Stadion erstmals zum Kochen. Die Gäste aus dem Norden versuchten zu reagieren, doch die Defensive der Hausherren stand sicher. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte Fabrice Hartmann in der 86. Minute, als er mit seinem Tor zum 2:0-Endstand für Jubel auf den Rängen sorgte.

Ein wahres Drama der Emotionen erlebten die 7096 Zuschauer, als der FC Carl Zeiss Jena im Traditionsduell gegen die BSG Chemie Leipzig antrat. Das Spiel war nichts für schwache Nerven und bot alles, was den Fußball in dieser Liga so besonders macht: vergebene Chancen, plötzliche Wendungen und eine hochspannende Schlussphase. Kurz vor der Pause kochten die Emotionen erstmals über, als Sören Reddemann für Jena in der 43. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Marcel Bergmann scheiterte. Doch die Hausherren ließen sich von diesem Schock nicht beirren. Nur eine Minute später, in der 44. Minute, erzielte Timon Burmeister das umjubelte 1:0 für Jena. Die Leipziger kamen jedoch mit neuem Mut aus der Kabine und glichen in der 55. Minute durch Nils Lihsek zum 1:1 aus. Jena bewies in der Folge Moral: In der 71. Minute war es Emeka Oduah, der den Ball zum 2:1 in die Maschen beförderte und seine Farben erneut in Front brachte. Die Schlussphase wurde zur Zitterpartie, als Maurice Hehne in der 84. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz Unterzahl rettete Jena den Sieg über die Zeit.



Der 1. FC Lok Leipzig marschiert weiter unbeirrt in Richtung Aufstieg und festigt mit diesem Erfolg seine Spitzenposition. In einer Begegnung, die von der Entschlossenheit der Hausherren geprägt war, ließ man dem FC Eilenburg keine Chance. Nach einer intensiven ersten Phase erlöste Alexander Siebeck die Heimfans in der 48. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Die Gegenwehr der Gäste erlitt einen herben Dämpfer, als erneut Alexander Siebeck in der 58. Minute zum 2:0 nachlegte. Den Schlusspunkt unter eine Machtdemonstration setzte Stefan Maderer in der 67. Minute mit dem Tor zum 3:0-Endstand. Mit nun 49 Punkten thront Lok weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze, während Eilenburg mit 12 Punkten auf dem 17. Rang verweilt. ---

Ein wahres Beben erschütterte das Stadion, als der ZFC Meuselwitz den favorisierten FSV Zwickau vor 1013 Zuschauern regelrecht deklassierte. Es war eine Sternstunde für die Zipsendorfer, die die Fehler der Zwickauer gnadenlos bestraften. Den Torreigen eröffnete Florian Hansch in der 36. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2), erhöhte Eric Stiller auf 2:0 und sorgte für großen Jubel bei den Gastgebern. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Meuselwitz hungrig und hielt den Druck hoch. In der 86. Minute schraubte Andy Trübenbach das Ergebnis auf 3:0, ehe erneut Florian Hansch in der 90.+1 Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand markierte. Während Meuselwitz durch diesen emotionalen Befreiungsschlag mit 22 Punkten auf Platz elf klettert, verharrt Zwickau trotz der schmerzhaften Niederlage mit 35 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz. ---

