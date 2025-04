1. FC Lok Leipzig top – Rot-Weiß Erfurt und FSV Zwickau siegen

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Die Hallenser gingen früh in Führung. In der 19. Minute traf Berk Inaler zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lucas Halangk mit dem 2:0 in der 58. Minute für die Entscheidung. Der SV Babelsberg 03, zuletzt noch mit einem 3:1-Erfolg gegen Viktoria Berlin, blieb ohne Tor. Für den Halleschen FC ist es der 17. Saisonsieg. Nach der Niederlage in Jena (0:2) fand das Team damit wieder in die Erfolgsspur zurück ---

Der FSV 63 Luckenwalde hat im Abstiegskampf einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den FSV Zwickau zeigte die Mannschaft eine kämpferische Leistung, musste sich jedoch mit 0:1 geschlagen geben. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Jahn Herrmann in der 55. Minute. 769 Zuschauer sahen ein intensives Spiel. Während Zwickau mit nun 52 Punkten weiter im Rennen um Rang drei bleibt, steckt Luckenwalde mit 25 Punkten weiterhin tief im Tabellenkeller. ---

Im Steigerwaldstadion feierte der FC Rot-Weiß Erfurt vor 4287 Zuschauern den nächsten wichtigen Dreier. Die Thüringer setzten sich gegen den Greifswalder FC mit 2:0 durch. Kurz vor der Pause traf Obed Chidindu Ugondu in der dritten Minute der Nachspielzeit zur Führung, ehe Tino Kaufmann in der Schlussphase (90.+1) den Endstand herstellte. Damit revanchierte sich Erfurt für die 1:2-Hinspielniederlage in Greifswald. ---

Der Tabellenletzte VFC Plauen konnte einen Teilerfolg verbuchen. Gegen den Chemnitzer FC erkämpfte sich der Aufsteiger vor 2115 Fans ein 1:1. Die Gastgeber gingen in der 59. Minute durch ein Eigentor von Robert Zickert in Führung. Doch bereits drei Minuten später gelang Fynn Seidel der Ausgleich für die Gäste. Der CFC hatte zuvor ein 1:1 gegen Hertha BSC II geholt. Für Plauen bleibt der Rückstand auf das rettende Ufer dennoch groß. ---

Im Spitzenspiel hat der 1. FC Lokomotive Leipzig ein deutliches Zeichen gesetzt. Mit 4:0 besiegte die Mannschaft den BFC Dynamo und baute die Tabellenführung auf zehn Punkte aus. Farid Abderrahmane eröffnete in der 19. Minute den Torreigen. Nach der Pause traf Stefan Maderer doppelt (53., 60.), ehe Djamal Ziane in der 85. Minute per Foulelfmeter den Schlusspunkt setzte. Bereits im Hinspiel hatte Lok mit 2:0 in Berlin gewonnen – auch diesmal war die Überlegenheit klar. Vor 5794 Zuschauern unterstrich der Spitzenreiter eindrucksvoll seine Aufstiegsambitionen. ---

Die U23 von Hertha BSC holte zuletzt ein 1:1 beim Chemnitzer FC, nachdem man zuvor mit 0:2 bei FSV Zwickau unterlegen war. Der FC Carl Zeiss Jena kommt mit der Hypothek einer 1:3-Niederlage im Derby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Im Hinspiel feierte Hertha BSC II einen 2:0-Auswärtssieg – zweimal war Luca Wollschläger erfolgreich. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte im oberen Tabellenmittelfeld. ---

Die VSG Altglienicke ist nach dem überzeugenden 3:1 gegen den FSV Zwickau im Aufwind. Patrick Wolfgang Kapp, Johannes Manske und Shean Mensah trugen sich in die Torschützenliste ein. Im Hinspiel gab es zwischen beiden Berliner Teams ein torloses Remis. Der FC Hertha 03 Zehlendorf kommt mit dem Rückenwind eines 3:3 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt, bei dem ein 1:3-Rückstand aufgeholt wurde. Bocar Baro erzielte spät den Ausgleich. ---

Ein Kellerduell: Der FC Eilenburg (Platz 16) unterlag zuletzt mit 1:2 beim ZFC Meuselwitz. Die BSG Chemie Leipzig erreichte gegen denselben Gegner ein 1:1 – Manuel Wajer glich spät aus. Im Hinspiel setzte sich die BSG Chemie Leipzig mit 2:1 durch – Stanley Ratifo war mit einem Doppelpack der Matchwinner, Noah Baumann traf für FC Eilenburg. ---

