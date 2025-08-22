1. FC Lok Leipzig siegt knapp – Nullnummer beim FSV Zwickau

– Foto: Imago Images

Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 4. Spieltags

Der 4. Spieltag in der Regionalliga Nordost begann heute mit intensiven Duellen, packenden Toren und großen Emotionen.Der 1. FC Lok Leipzig setzte sich auswärts knapp durch, während der FSV 63 Luckenwalde im heimischen Stadion ein klares Zeichen setzte. Zwickau und Jena trennten sich dagegen torlos.

Vor 8430 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Duell zweier ambitionierter Teams. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, suchten mutig den Weg nach vorne, doch zwingende Abschlüsse blieben Mangelware. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim torlosen Remis. Zwickau sammelte damit seinen fünften Punkt der Saison, Jena bleibt mit sieben Zählern in der erweiterten Spitzengruppe. ---

In Berlin kämpfte Hertha 03 Zehlendorf leidenschaftlich, doch der 1. FC Lok Leipzig behielt die Nerven. Die Partie nahm in der 53. Minute Fahrt auf, als Eren Öztürk die Gelb-Rote Karte sah und die Gäste in Unterzahl weiterspielen mussten. Doch Lok zeigte in Unterzahl seine Qualität: In der 75. Minute erzielte Ayodele Adetula den entscheidenden Treffer zum 0:1. ---

Vor heimischer Kulisse erlebte Chemie Leipzig einen turbulenten Abend. In der 27. Minute brachte Luis Müller die Gäste aus Babelsberg in Führung. Julius Hoffmann egalisierte zwölf Minuten später, ehe Tino Schmidt kurz vor der Pause per Foulelfmeter für Babelsberg auf 1:2 stellte. In der zweiten Halbzeit erhöhte George Didoss in der 71. Minute auf 1:3. Chemie gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der Nachspielzeit durch Stanley Ratifo zum 2:3-Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es nicht, sodass Chemie auch im vierten Saisonspiel ohne Punkt bleibt. ---

Die VSG Altglienicke spielte in Eilenburg stark. Schon in der 11. Minute brachte Jonas Nietfeld die Gäste in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Sydney Mohamed Sylla auf 0:2 und legte damit früh den Grundstein für den Auswärtserfolg. Eilenburg versuchte danach, die Partie noch einmal spannend zu machen, fand aber keine Lücke in der stabilen Defensive der VSG. ---

Unter Flutlicht zeigte der FSV 63 Luckenwalde vor heimischem Publikum eine starke Leistung. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Tim Luis Maciejewski die Gastgeber in der 48. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später legte er nach und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. In der 81. Minute sorgte Sofiene Rachid Jannene mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. ---

Der Chemnitzer FC feierte beim 1:0 gegen Chemie Leipzig einen späten, aber umso wichtigeren Sieg. Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist der Start geglückt. Nun empfangen die Himmelblauen die U23 des 1. FC Magdeburg, die beim 1:2 gegen Luckenwalde zwar verlor, aber erneut eine kämpferisch ordentliche Vorstellung zeigte. Chemnitz möchte sich in der Spitzengruppe festsetzen, während Magdeburg II dringend Punkte braucht, um sich aus der unteren Tabellenregion zu befreien. ---

Das Topspiel steigt in Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt und der Hallesche FC sind beide mit drei Siegen aus drei Spielen perfekt gestartet. Erfurt setzte sich zuletzt in einem turbulenten 3:2 gegen Greifswald durch, obwohl man lange in Unterzahl spielen musste. Halle überzeugte beim klaren 5:1-Heimsieg gegen Zehlendorf und zeigte eine enorme Offensivkraft. Beide Teams stehen für Leidenschaft und Qualität – dieses Duell dürfte ein erster Fingerzeig im Kampf um die Tabellenspitze werden. ---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald Hertha BSC Hertha BSC II 14:00 live PUSH

Der Greifswalder FC zeigte beim 2:3 in Erfurt trotz Niederlage viel Moral und kämpfte sich nach 0:3-Rückstand zurück ins Spiel. Die Mannschaft bewies, dass sie mit den Topteams mithalten kann. Nun wartet mit Hertha BSC II ein Gegner, der zuletzt beim 5:2 gegen Eilenburg seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Greifswald will einen Heimsieg einfahren, doch die Berliner Nachwuchsmannschaft reist mit viel Selbstvertrauen an. ---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH