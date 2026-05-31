1. FC Lok Leipzig siegt, BFC Dynamo gewinnt 5:3, Neubrandenburg top

Regionalliga Nordost der A-Junioren

VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin 2:2

Vor 44 Zuschauern trennten sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin mit einem Unentschieden. Die Gastgeber legten kurz vor der Pause einen Doppelschlag hin und gingen durch Treffer in der 44. und 45. Minute mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gäste jedoch zurück. Serag el Dino Omar verkürzte zunächst in der 50. Minute und erzielte in der 78. Minute auch den Treffer zum 2:2-Endstand.

Berliner SC – FC Hertha 03 Zehlendorf 0:2

Der FC Hertha 03 Zehlendorf setzte sich vor 42 Zuschauern gegen den Berliner SC durch. Yahya Madi brachte die Gäste bereits in der 16. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Sami Dögenci auf 2:0 (37.). Diesen Vorsprung verteidigte Hertha 03 Zehlendorf bis zum Schlusspfiff.

1. FC Lokomotive Leipzig – SFC Stern 1900 3:2

Der 1. FC Lokomotive Leipzig gewann vor 42 Zuschauern eine unterhaltsame Partie gegen den SFC Stern 1900. Pascal Buchmann brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), ehe Hannes Schneider nur wenig später auf 2:0 erhöhte (11.). Salomba Kaba verkürzte in der 32. Minute für die Gäste, doch Samim Bigi stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her (34.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Mehmet Mert Capoglu mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 noch einmal für Spannung (45.+4). Weitere Tore fielen jedoch nicht mehr.

Tennis Borussia Berlin – 1. FC Neubrandenburg 04 2:4

Der 1. FC Neubrandenburg 04 gewann bei Tennis Borussia Berlin mit 4:2. Abdoalla AL Rifai brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.) und erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (55.). Justin Lange (63.) und Rafael Busch (73.) schraubten das Ergebnis auf 4:0. In der Schlussphase betrieb Bedirhan Kazak mit zwei Treffern noch Ergebniskosmetik für Tennis Borussia Berlin (83., 86.).

FC Förderkader Rene Schneider – 1. FC Frankfurt 2:1

Vor 50 Zuschauern drehte der FC Förderkader Rene Schneider die Partie gegen den 1. FC Frankfurt. Moritz Haase brachte die Gäste in der 60. Minute in Führung. Jonas Pfalzgraf gelang in der 76. Minute der Ausgleich für die Gastgeber. In der Schlussphase erzielte der FC Förderkader Rene Schneider in der 88. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Heimsieg.

BFC Preussen – BFC Dynamo 3:5

Die Zuschauer sahen ein torreiches Berliner Duell. Levin Linsenbarth brachte den BFC Dynamo früh in Führung (7.), doch Adem Demir glich für den BFC Preussen aus (21.). Noch vor der Pause sorgten Levin Linsenbarth (28.) und Prosper Mark Osawe (40.) für eine 3:1-Führung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Aymaan Minko per Foulelfmeter auf 2:3 (56.), ehe Max Matthes Ramoth den alten Abstand wiederherstellte (65.). Minko brachte Preussen mit seinem zweiten Treffer erneut heran (68.), doch Levin Linsenbarth machte mit seinem dritten Tor des Tages in der 86. Minute den 5:3-Auswärtssieg des BFC Dynamo perfekt.

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