– Foto: Thomas Gorlt

1. FC Lok Leipzig oder Hallescher FC: Wer holt sich den Titel? Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 34. und letzten Spieltags Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost HallescherFC FSV Zwickau FC Viktoria Hertha BSC II + 14 weitere

Der 34. Spieltag der Regionalliga Nordost steht bevor – und er verspricht ein Saisonfinale, wie es emotionaler kaum sein könnte. An der Spitze geht es zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem Halleschen FC um den Meistertitel und die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga, im Tabellenkeller kämpfen gleich drei Teams mit jeweils 31 Punkten um den Ligaverbleib. Der VFC Plauen steht als Absteiger bereits fest – einen weiteren könnte geben, wenn der Meister nicht den Sprung in die 3. Liga schaffen sollte. Für alle Beteiligten ist klar: Jeder Zweikampf, jedes Tor kann über eine ganze Saison entscheiden.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Sa., 17.05.2025, 13:30 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 13:30 live PUSH

Bereits am Samstag beginnt das große Finale mit einem Abstiegskrimi. Viktoria Berlin steht mit 31 Punkten auf Rang 17 und muss gewinnen im Kampf um den Klassenerhalt. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Greifswald – zu wenig angesichts der Tabellensituation. Der Chemnitzer FC spielte in Eilenburg ebenfalls 2:2, ist aber sicher im Mittelfeld platziert. Das Hinspiel gewann der CFC mit 2:0 in Berlin. Viktoria braucht eine starke Leistung und gleichzeitig Schützenhilfe – sonst droht der bittere Gang in die Oberliga. ---

So., 18.05.2025, 13:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz SV Babelsberg 03 Babelsberg 13:00 live PUSH Mit 34 Punkten hat Babelsberg die besten Karten im Abstiegskampf – doch sicher ist noch nichts. Die Babelsberger verloren zuletzt mit 1:2 gegen Luckenwalde und stehen erneut unter Druck. Meuselwitz überraschte zuletzt mit einem Auswärtssieg in Jena und hat mit 43 Punkten den Klassenerhalt längst gesichert. Das Hinspiel endete mit einem späten 1:1, als Darijan Silic in der achten Minute der Nachspielzeit ausglich. ---

So., 18.05.2025, 13:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 13:00 live PUSH

Chemie Leipzig steht mit 34 Punkten auf Messers Schneide. Der Punkt in Zwickau war zuletzt hart erkämpft, doch durch die enge Tabellensituation bleibt die Lage bedrohlich. Im Hinspiel kassierte Chemie in Jena eine 0:5-Klatsche – eine bittere Erinnerung, die nun zum Ansporn werden muss. Jena hat mit der Niederlage gegen Meuselwitz Rang drei aus den Augen verloren. Für Chemie zählt jedoch nur eins: Klassenerhalt sichern – mit aller Leidenschaft, die der Alfred-Kunze-Sportpark aufzubieten hat. ---

So., 18.05.2025, 13:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FSV Zwickau FSV Zwickau 13:00 live PUSH

Für den BFC Dynamo geht es um einen achten Tabellenplatz, während der FSV Zwickau nach dem 1:1 gegen Chemie auf Platz vier abrutschte und die kleine Restchance auf Rang drei wahren möchte. Im Hinspiel siegte Zwickau mit 1:0 durch ein spätes Tor von Lucas Albert. Beide Mannschaften sind gefestigt. ---

So., 18.05.2025, 13:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 Hertha BSC Hertha BSC II 13:00 PUSH

Die Rollenverteilung im Berliner Derby ist klar: Zehlendorf ist mit 35 Punkten gerettet, Hertha BSC II bewegt sich mit 45 Punkten im sicheren Mittelfeld. Im Hinspiel gab es eine klare 0:3-Niederlage für Zehlendorf, das sich für die Derbyniederlage revanchieren will. Die Partie hat vor allem für die Zuschauer Bedeutung – sportlich steht nicht mehr viel auf dem Spiel. ---

So., 18.05.2025, 13:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen FC Eilenburg Eilenburg 13:00 live PUSH

Der VFC Plauen verabschiedet sich nach einer Saison in die Oberliga. Die Bilanz von vier Siegen und nur 19 Punkten spricht eine klare Sprache. Der FC Eilenburg hingegen steht mit 31 Punkten hauchdünn über der Linie – ein Sieg in Plauen ist Pflicht, will man den Klassenerhalt in eigener Hand schaffen. Das Hinspiel gewann Eilenburg mit 4:0, Lennert Möbius traf damals doppelt. Jetzt zählt jeder Treffer doppelt – emotional und rechnerisch. ---

So., 18.05.2025, 13:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde VSG Altglienicke Altglienicke 13:00 PUSH

Luckenwalde hat sich mit dem 2:1 in Babelsberg wieder ins Rennen um den Klassenerhalt gebracht. Nun wartet mit Altglienicke ein schwieriger Gegner, der allerdings nach oben keine Ambitionen mehr hat. Das torlose Hinspiel war wenig aussagekräftig – diesmal geht es für Luckenwalde um alles. Mit einem Heimsieg wäre der Klassenerhalt möglich – je nach Ergebnissen der Konkurrenz. ---

So., 18.05.2025, 13:05 Uhr Greifswalder FC Greifswald Hallescher FC HallescherFC 13:05 live PUSH

Der Hallesche FC steht mit 70 Punkten auf Platz zwei und hofft auf ein Wunder: Sollte Lok Leipzig in Erfurt verlieren und Halle gleichzeitig in Greifswald gewinnen, wäre man punktgleich – allerdings müsste der HFC zudem sieben Tore gegenüber Lok Leipzig aufholen, um Meister werden zu können. Der Druck ist hoch, doch zuletzt zeigte man beim 4:1 gegen Zehlendorf Nervenstärke. Greifswald steht nach dem Remis in Berlin auf Platz sechs, hat also sportlich nichts mehr zu verlieren – aber vielleicht etwas dagegen, dass sich ein Gast im eigenen Stadion feiern lässt. ---