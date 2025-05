– Foto: Imago Images

1. FC Lok Leipzig ist Meister, Luckenwalde und Eilenburg retten sich Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 34. und letzten Spieltags Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost HallescherFC FSV Zwickau FC Viktoria Hertha BSC II + 14 weitere

Der 34. und letzte Spieltag der Regionalliga Nordost hatte alles, was ein Saisonfinale braucht: ein packendes Titelrennen, Emotionen bis zur Nachspielzeit und ein dramatischer Überlebenskampf am Tabellenende. Der 1. FC Lokomotive Leipzig sicherte sich mit einem Auswärtssieg in Erfurt die Meisterschaft. Für den FC Viktoria 1889 Berlin bedeutet ein Remis in Chemnitz wohl den bitteren Gang in die Oberliga, sollte Lok Leipzig nicht über die Aufstiegsspiele in die 3. Liga aufsteigen. Der VFC Plauen ist sicher abgestiegen.

Die Gäste aus Berlin erwischten im Stadion an der Gellertstraße den besseren Start. Julien Damelang brachte in der 21. Minute die Viktoria mit 1:0 in Führung – ein Treffer, der große Erleichterung auf der Berliner Bank auslöste. Viktoria präsentierte sich in der Folge stabil und verteidigte diszipliniert, doch nach der Pause übernahm der CFC mehr Kontrolle über das Spiel. In der 68. Minute gelang den Hausherren schließlich der Ausgleich. Tom Baumgart traf zum 1:1. ---

Heute, 13:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz SV Babelsberg 03 Babelsberg 2 3 Abpfiff Was für ein Herzschlagfinale: Der SV Babelsberg 03 hat sich den späten 3:2-Auswärtssieg gesichert. René Eckardt brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, doch Paul-Roman Wegener glich nur elf Minuten später aus. Nach der Pause lenkte Andreas Pollasch den Ball unglücklich zum 2:1 für Meuselwitz ins eigene Netz, korrigierte seinen Fehler jedoch mit dem 2:2 in der 78. Minute. Alles deutete auf ein Remis hin – bis Daniel Frahn in der 90. Minute traf. ---

Im Abstiegskampf blieb Chemie Leipzig chancenlos. Gegen effiziente Gäste aus Jena unterlag das Team mit 0:3. Kay Seidemann (38.), Maxim Hessel (62.) und Erik Weinhauer (70.) machten für die Thüringer alles klar. Chemie beendet die Saison mit 34 Punkten auf Rang 14. ---

Felix Pilger (31.) und Jahn Herrmann (67./Foulelfmeter) trafen für die Gäste, Chris Reher glich zwischenzeitlich für den BFC aus (45.). Rufat Dadashov (80.) sicherte den Gastgebern den Punktgewinn. ---

Im Berliner Derby setzte sich Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf klar durch. Louis Wagner brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, Patrick-Emmanuel Abe erhöhte per Foulelfmeter (54.) und traf auch aus dem Spiel heraus (71.). Mit dem Sieg beendet Zehlendorf die Saison auf Rang zwölf mit 38 Punkten. ---

Der FC Eilenburg holt das 1:1 in Plauen. Lennert Möbius brachte die Gäste in der 42. Minute in Führung, doch Eric Träger glich nach der Pause aus. Mit 32 Punkten bleibt Eilenburg auf Platz 16, der den Klassenrhalt bedeutet. Plauen war bereits vor dem Spiel abgestiegen und beendet die Saison mit 20 Punkten. ---

Trotz Überzahl nach einem Platzverweis für Robert Edward Deziel Jr. in der 79. Minute gelang dem FSV 63 Luckenwalde kein Siegtreffer gegen Altglienicke. Das torlose Remis bringt den Brandenburgern 32 Punkte – genauso viele wie Eilenburg und Viktoria, aber das bessere Torverhältnis. Der Klassenerhalt ist damit denkbar knapp geschafft. ---

Die Hoffnungen des Halleschen FC auf ein Wunder im Titelkampf zerschlugen sich früh. David Vogt traf doppelt (16., 21.), Soufian Benyamina (59.) und Pascal Schmedemann (85.) machten für Greifswald alles klar. Halle verliert am Ende mit 0:4 und bleibt bei 70 Punkten – sechs Zähler hinter dem neuen Meister aus Leipzig. ---