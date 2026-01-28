1. FC Lok Leipzig in Meuselwitz gefordert, aber schon 7 Spielabsagen

– Foto: Axel Kammerer

Der Spitzenreiter tritt an – und mit ihm das Geräusch der Erwartung. Der 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Liga an (19 Spiele, 46 Punkte, 41:14 Tore) und trägt damit nicht nur das beste Punktepolster, sondern auch die größte Last: Jeder Gegner will genau gegen den Ersten den Winter abschütteln. Der ZFC Meuselwitz ist 13. (18 Spiele, 19 Punkte, 22:30 Tore) – nahe an der Kante, wo ein falscher Schritt den Abstiegskampf verschärft. Das Hinspiel am 10.08.2025 war minimalistisch und gnadenlos: Lok Leipzig – Meuselwitz 1:0. Für Lok geht es darum, den Abstand zu Jena (41 Punkte) zu halten oder sogar zu vergrößern, für Meuselwitz um das Gefühl, dass auch gegen den Primus mehr möglich ist als nur Widerstand.

