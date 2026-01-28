 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

1. FC Lok Leipzig in Meuselwitz gefordert, aber schon 7 Spielabsagen

Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 20. Spieltags.

– Foto: Axel Kammerer

Am 20. Spieltag der Regionalliga Nordost rollt erstmals nach der Winterpause wieder der Ball. Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig tritt beim ZFC Meuselwitz an. Der FC Carl Zeiss Jena empfängt die VSG Altglienicke. Die anderen sieben Spiele sind bereits witterungsbedingt abgesagt.

---

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
14:00live

Der Spitzenreiter tritt an – und mit ihm das Geräusch der Erwartung. Der 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Liga an (19 Spiele, 46 Punkte, 41:14 Tore) und trägt damit nicht nur das beste Punktepolster, sondern auch die größte Last: Jeder Gegner will genau gegen den Ersten den Winter abschütteln. Der ZFC Meuselwitz ist 13. (18 Spiele, 19 Punkte, 22:30 Tore) – nahe an der Kante, wo ein falscher Schritt den Abstiegskampf verschärft. Das Hinspiel am 10.08.2025 war minimalistisch und gnadenlos: Lok Leipzig – Meuselwitz 1:0. Für Lok geht es darum, den Abstand zu Jena (41 Punkte) zu halten oder sogar zu vergrößern, für Meuselwitz um das Gefühl, dass auch gegen den Primus mehr möglich ist als nur Widerstand.

---

So., 01.02.2026, 14:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
14:00live

Hier steckt die große Rückrundenfrage drin: Wer bleibt dran am Spitzenreiter? Der C Carl Zeiss Jena geht als Zweiter in den Neustart (19 Spiele, 41 Punkte, 38:18 Tore) und jagt Lok Leipzig (46). Die VSG Altglienicke steht als Fünfter ebenfalls in Schlagdistanz zur Spitzengruppe (19 Spiele, 34 Punkte, 30:20 Tore). Das Hinspiel am 08.08.2025 war eng und ein Erfolg für Altglienicke: VSG Altglienicke – FC Carl Zeiss Jena 2:1. Jena trägt also eine offene Rechnung – sportlich wie emotional. Altglienicke wiederum weiß, dass ein weiterer Nadelstich die Tabelle in der Verfolgergruppe noch dichter macht und Jenas Ambitionen direkt trifft.

---

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
Abgesagt

---

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
Abgesagt

---

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
Abgesagt

---

Fr., 30.01.2026, 19:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
Abgesagt

---

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Abgesagt

---

So., 01.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
Abgesagt

---

So., 01.02.2026, 14:00 Uhr
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
Abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

