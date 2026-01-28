1. FC Lok Leipzig in Meuselwitz gefordert, aber schon 7 Spielabsagen

Am 20. Spieltag der Regionalliga Nordost rollt erstmals nach der Winterpause wieder der Ball. Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig tritt beim ZFC Meuselwitz an. Der FC Carl Zeiss Jena empfängt die VSG Altglienicke. Die anderen sieben Spiele sind bereits witterungsbedingt abgesagt.
---
Der Spitzenreiter tritt an – und mit ihm das Geräusch der Erwartung. Der 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Liga an (19 Spiele, 46 Punkte, 41:14 Tore) und trägt damit nicht nur das beste Punktepolster, sondern auch die größte Last: Jeder Gegner will genau gegen den Ersten den Winter abschütteln. Der ZFC Meuselwitz ist 13. (18 Spiele, 19 Punkte, 22:30 Tore) – nahe an der Kante, wo ein falscher Schritt den Abstiegskampf verschärft. Das Hinspiel am 10.08.2025 war minimalistisch und gnadenlos: Lok Leipzig – Meuselwitz 1:0. Für Lok geht es darum, den Abstand zu Jena (41 Punkte) zu halten oder sogar zu vergrößern, für Meuselwitz um das Gefühl, dass auch gegen den Primus mehr möglich ist als nur Widerstand.
---
Hier steckt die große Rückrundenfrage drin: Wer bleibt dran am Spitzenreiter? Der C Carl Zeiss Jena geht als Zweiter in den Neustart (19 Spiele, 41 Punkte, 38:18 Tore) und jagt Lok Leipzig (46). Die VSG Altglienicke steht als Fünfter ebenfalls in Schlagdistanz zur Spitzengruppe (19 Spiele, 34 Punkte, 30:20 Tore). Das Hinspiel am 08.08.2025 war eng und ein Erfolg für Altglienicke: VSG Altglienicke – FC Carl Zeiss Jena 2:1. Jena trägt also eine offene Rechnung – sportlich wie emotional. Altglienicke wiederum weiß, dass ein weiterer Nadelstich die Tabelle in der Verfolgergruppe noch dichter macht und Jenas Ambitionen direkt trifft.
---
---
---
---
---
---
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________